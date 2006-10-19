Профсоюз энергетиков требует от НКРЭ повысить коэффициент по зарплате в отрасли до средней зарплаты в промышленности Украины и угрожает забастовкой

Независимый отраслевой профсоюз энергетиков требует от Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики (НКРЭ) до 1 декабря повысить коэффициент по зарплате в отрасли до 1,3 от средней зарплаты в промышленности Украины. Об этом заявил председатель Центрального Совета Независимого отраслевого профсоюза энергетиков Украины Валерий ПОГОРЕЛЫЙ на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в случае, если эти требования не будут выполнены, профсоюз может начать забастовку.

В.ПОГОРЕЛЫЙ сообщил, что 13 энергопоставляющих компаний готовы поддержать акцию протеста. Забастовка будет заключаться в том, что на каждую аварию облэнерго будут реагировать отключением, пояснил он.

В.ПОГОРЕЛЫЙ отметил, что решение о начале забастовки будет принято в том случае, если НКРЭ не пересмотрит тарифную сетку для энергетиков в течение месяца. Он также сообщил, что 24 октября в 10.00 представители отрасли намерены пикетировать НКРЭ.

По его словам, сейчас средняя зарплата работников энергосектора составляет 1 тыс. грн. в месяц.

Как сообщал УНИАН, сегодня член НКРЭ Сергей ДУНАЙЛО сообщил, что комиссия намерена сегодня представить Профсоюзу энергетиков новую методологию расчетов фонда оплаты труда в энергосекторе.

В начале этой недели на коллегии Минтопэнерго министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО проинформировал, что 23 октября министерство проведет специальное совещание по вопросу низких заработных плат работников облэнерго и облгазов. Ю.БОЙКО дал поручение первому заместителю главы Минтопэнерго Вадиму ЧУПРУНУ провести консультации с НКРЭ.

В марте этого года Центральный Совет Независимого профсоюза энергетиков Украины обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой поручить НКРЭ пересмотреть тарифную политику в отрасли с учетом повышения ставок зарплат на 25%, что было сделано в 2005 году.

По данным профсоюза, в 2004 году средняя зарплата работников АЭС Украины составляла 1825 грн., ТЭС - 997 грн., ГЭС - 1393 грн., НЭК «Укрэнерго» - 1079 грн., в энергопоставляющих компаниях - 810 грн.