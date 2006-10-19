Фонд «Антикоррупция» издал очередную книгу об украинской мафии «Крымский гамбит»
Фонд «Антикоррупция» издал вторую книгу об украинской мафии «Крымский гамбит».
Фонд «Антикоррупция» издал вторую книгу об украинской мафии «Крымский гамбит».
Об этом сообщил глава правления фонда «Антикоррупция» Борис ПЕНЧУК сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.
«Эта книга будет издана тиражом около 10 тысяч экземпляров. Мы подарим эту книгу журналистам и депутатам», – сказал Б.ПЕНЧУК.
Один из авторов книги, журналист программы «Закрытая зона» («5 канал» – УНИАН) Алена КОЧКИНА сообщила, что книга посвящена Автономной Республике Крым. «В книге собрано большое количество интервью с крымскими политиками и предпринимателями. В ней изложены крымская хроника от момента распада Советского Союза и до 2006 года, татарская хроника, а также биографии основных фигурантов игры вокруг Крыма», - рассказала А.КОЧКИНА.
«Россия, Украина, Евросоюз и мусульманский мир участвуют в розыгрыше Крыма», - уверен Б.ПЕНЧУК.
Как сообщал УНИАН, Фонд «Антикоррупция» занимается системной деятельностью по информированию граждан Украины о коррупционной деятельности чиновников и политиков. Первая книга под названием «Донецкая мафия» была издана в 2005 году. Сейчас фонд готовит обновленную редакцию этой книги.