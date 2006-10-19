В Киеве с 24 октября по 1 ноября пройдет Неделя здорового питания

В Киеве с 24 октября по 1 ноября в рамках Всенародного фестиваля здоровья пройдет Неделя здорового питания в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила представитель оргкомитета фестиваля Ирина ГРИНЕНКО.

По словам И.ГРИНЕНКО, в рамках данного фестиваля состоится Международная выставка-презентация «Мудрость природы», которая будет проходить с 29 октября по 1 ноября в Киевском планетарии. Она сообщила, что на выставке будут присутствовать врачи-диетологи, у которых можно будет получить консультации и рекомендации.

По мнению И.ГРИНЕНКО, проведение данной выставки привлечет внимание людей к проблеме здорового питания, и будет способствовать популяризации такого способа жизни.

По мнению специалистов, на сегодня в рационе людей достаточно калорий для поддержки жизнедеятельности, однако катастрофически не хватает важных компонентов, в том числе витаминов, минералов и прочих веществ. Вследствие этого широко распространены так называемые «болезни цивилизации» - ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, алкоголизм, ранняя импотенция, гипертония и так далее. При этом отмечается, что по ряду причин человечество не может вернуться к натуральному питанию, поскольку даже овощи из-за обеднения почв на сегодня содержат значительно меньше витаминов и других полезных веществ, чем ранее. Однако специалисты отмечают, что с помощью коррекции рациона питания биологически активными веществами можно снизить количество заболеваний, связанных со старением, сахарный диабет, артрит, болезней сердца, органов зрения и сосудов. Отмечается, что в этом ракурсе стоит рассматривать продукты функционального питания не как панацею от болезней, а постоянную компенсацию к питанию.