За последние два года на телеканалах Украины на треть уменьшилось количество сюжетов об убийствах – мониторинг Партии гуманистов

Партия гуманистов Украины констатирует, что за последние два года украинское телевидение стало заметно добрее, в частности, на треть - со 120 до 72 - уменьшилось количество сюжетов об убийствах на телеканалах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя Партии гуманистов Николай ШПАКОВАТЫЙ, обнародовав результаты проведенного мониторинга телепередач Украины. Это исследование проводили 19 активистов Объединения и Партии гуманистов Украины, которые 12 октября с.г. просмотрели передач 15 телеканалов с 19-и до 23-х часов.

По его информации, в отличие от предыдущего мониторинга, который проводился 15 апреля 2004 г., нынешний мониторинг продемонстрировал, что количество положительных сюжетов сейчас превышает количество негативных. То есть, кроме уменьшения сцен убийств, уменьшилась доля вообще негативных сюжетов (изнасилования, кражи, моральные обиды и тому подобное) - с 40,2% до 31,1%, вместо этого увеличилась доля положительных сюжетов (мотивы любви, дружбы, семейных ценностей и тому подобное) - с 47,2% до 55,1%.

“Следовательно, мы можем утверждать, что за последние два года украинское телевидение сделало если не прорыв, то по крайней мере какой-то качественный сдвиг в сторону гуманизации своих программ, своих сюжетов”, - подчеркнул Н.ШПАКОВАТЫЙ.

Присутствовавший на пресс-конференции руководитель Киевской организации ПГУ Андрей ЯРЕМЕНКО обратил внимание на то, что к отрицательным сюжетам отнесены и рекламные материалы, которые заняли приблизительно 17% общего эфирного времени, в частности, это реклама алкоголя и алкогольных брендов (зафиксировано 52 случая), слабоалкогольных и пивных брендов (46 показов). Но, как отметил А.ЯРЕМЕНКО, главной проблемой является реклама медикаментов, которую показали 153 раза. Он подчеркнул, что в большинстве таких показов данные о лицензии либо не упоминались вообще, либо упоминались таким образом, что не давали исчерпывающих сведений о фирме-реализаторе. “Даже если взять такую ситуацию, что все медикаменты качественные, но реклама медикаментов провоцирует то, что люди начинают заниматься самолечением. И получается, что Министерство здравоохранения издает приказы и пытается ограничить продажу лекарств без рецептов, а телевидение, с другой стороны, рекламирует продажу лекарств... но люди, которые покупают их, они не врачи, не могут себе правильно поставить диагноз, и это другая сторона проблемы”, - отметил А.ЯРЕМЕНКО. В то же время, по его словам, в сфере рекламы на телевидении есть также позитив - исчезла реклама табачных брендов.