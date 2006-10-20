Украинская группа «Капитал» обвиняет правоохранителей в давлении на их бизнес

ООО «Украинская группа «Капитал» - компания-посредник, предоставляющая услуги населению при покупке товаров в кредит - обвиняет правоохранителей в давлении на их бизнес.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители компании «УГ «Капитал».

По их данным, первое уголовное дело против «УГ «Капитал» было открыто два года назад в Виннице. В начале 2006 года, из-за жалоб участников программы кредитования, были возбуждены уголовные дела по факту мошенничества, присваивания имущества, нарушения порядка ведения предпринимательской и банковской деятельностью в Луганске, Харькове (май 2006 г.) и в Ужгороде (август 2006 г.). Сразу же после открытия уголовных дел были заблокированы счета региональных офисов УГ «Капитал», на которых находятся средства участников программы, желающих купить товары на выплату.

Как сообщила директор «УГ «Капитал» Ольга МЕЛЬНИК, в ее адрес от правоохранителей поступали угрозы, ее просили уехать за границу, чтобы можно было беспрепятственно распоряжаться средствами компании.

Юрист компании Дмитрий НИЖНИК продемонстрировал журналистам платежную ведомость на сумму в 55 тыс. грн., которая в августе этого года была переведена на счет Всеукраинского благотворительного фонда «Сварог» в Харькове. По словам юриста, пожертвование было сделано «по убедительной просьбе харьковских правоохранителей».

О.МЕЛЬНИК считает, что правоохранительные органы трактуют действия компании, как незаконные, из-за личной выгоды и пробелов в законодательстве. «Отдельные правоохранители, усматривающие свой интерес, незаконно возбуждают уголовные дела и закрывают счета компании. На счетах компании около 6 млн. грн., и это привлекает чиновников», - заявила она.

Представитель руководства «УГ «Капитал» Александр БЕЛОШКУРСКИЙ в свою очередь сообщил, что деятельность компании подпадает под определение «финансовые услуги», однако компания работает без лицензии, поскольку в законодательстве подобный вид услуг не определен. Соответственно, Госфинуслуг не имеет возможности контролировать работу УГ «Капитал». При этом А.БЕЛОШКУРСКИЙ отметил, что компания готова предоставить свои документы для проверки всем контролирующим органам. Он также заявил, что на правоохранительные органы, блокирующие счета УГ «Капитал», компания намерена подавать в суд, требуя возмещения материальных и моральных убытков.

Как отметили представители компании, из-за публикаций в СМИ, где УГ «Капитал» сравнивали с «Элитой-центр» и «пирамидой», резко увеличилось количество людей, желающих разорвать договора и получить свои товарные ордера. «УГ «Капитал» получила около 20 судебных исков от физических лиц из Ужгорода, Луганска, Киева, Керчи.

По данным УГ «Капитал», на сегодня работает около 70% офисов компании, закрыты центры в Луганске, Харькове, Ужгороде, Чернигове и Конотопе. Участникам программы кредитования из этих регионов представители компании советуют обращаться по любым вопросам в центральный офис в Виннице или в ближайшие открытые консультационные центры.

Справка УНИАН. ООО «УГ «Капитал» предоставляет посреднические услуги населению и предприятиям по приобретению товаров на выплату. По словам директора компании, «это альтернатива банковскому кредитованию и кредитным союзам». Граждане, заплатив 8% от суммы за услуги компании, имеют возможность приобрести любой товар на территории Украины.

В компании работает около 200 человек, обслуживающих 60 консультационных центров в 39 городах Украины. Центральный офис «УГ «Капитал» находится в Виннице. За 2,5 года существования компании ее клиентами стали около 8 тыс. человек. Около 500 человек получили товарные ордера.