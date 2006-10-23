«Экономические Известия» намерены стать самой востребованной ежедневной газетой для деловой аудитории

С 22 октября 2006 года газета «Экономические Известия» выходит в новом формате и с новой концепцией. Изменения связаны с желанием издателя газеты – ЗАО «Издательство «Экономические Известия» - существенно расширить читательскую аудиторию издания.

Теперь газета нацелена на удовлетворение ежедневных информационных интересов менеджеров, предпринимателей, руководителей, специалистов, и каждое утро предоставляет качественную информацию по самому широкому спектру тем: от новостей компаний и тенденций в макроэкономике, до культуры и спорта. Таким образом, оперативная информация, которую каждый сможет использовать для повышения личной эффективности на рабочем месте, дополнена актуальной информацией для досуга и персонального развития. Мы стремимся сделать газету по-настоящему необходимой людям - как мобильный телефон, автомобиль и персональное рабочее место.

Изменения в концепции и позиционировании поддержаны изменениями в визуальном ряде. Прежде всего, это заслуга известного российского газетного дизайнера Андрея Шелюты – новое «лицо» газеты разработано именно им. С 22 октября газета перешла на европейский стандарт верстки, отладила высокое качество цветной полиграфии, ввела новые рубрики. Все это, с нашей точки зрения, обеспечит более широкий охват аудитории, и первое свидетельство правильности выбранного курса – уже выросшее число полос, занятых рекламой в каждом номере.

«Экономические Известия» ввели в эксплуатацию и уже начали получать преимущества от использования современной редакционно-издательской системы К4 Publishing System. Она позволяет сэкономить бесценное для ежедневного издания время при прохождении редакционных и рекламных материалов, помогает формализовать бизнес-процессы, сделать работу над производством журнала технологичной и более управляемой и за счет этого повысить качество самого издания. В мире подобную систему используют порядка 120 изданий.

Решить задачу увеличения охвата читательской аудитории также позволят еженедельные приложения к газете «Экономические Известия» различной тематической направленности:

• Со 2 ноября будет выходить еженедельное приложение выходного дня для деловой аудитории - «Личное время». Данное приложение позволит не только получить полезную информацию о скидках и распродажах, новинках и премьерах, но и расширить пространство общения наших читателей. Проверенный формат live journal. «Личное время» – это каждый раз свежий повод совершить открытие и рассказать о нем другим.

• С 13 ноября информация газеты еженедельно будет дополнена региональным информационным приложением «Статус». В зависимости от региона распространения газеты, это будет один из пяти еженедельников деловой информации: «Статус. Днепр», «Статус. Донбасс», «Статус. Запад», «Статус. Юг», «Статус. Центр». Каждый из еженедельников состоит из двух блоков: информационного и блока прайс-листов. Каждый номер содержит полезную информацию из деловой жизни региона, советы по вопросам организации и ведения бизнеса, события, факты, аналитику, корпоративные новости, налоговую информацию. А также – более пяти тысяч предложений товаров и услуг от более тысячи предприятий, как своего региона, так и со всей Украины.

Все эти изменения позволяют говорить о том, что газета «Экономические известия» выходит на новый этап своего развития и готова занять лидирующие позиции в сегменте ежедневной деловой прессы.