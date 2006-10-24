В Москве пройдет презентация ведущих производителей мебели Украины

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕБЕЛИ УКРАИНЫ в рамках 2-й Международной специализированной выставки

«Мебельный клуб - 2006» в Москве

9 ноября, Москва - В рамках 2-й Международной специализированной выставки «Мебельный клуб - 2006» пройдет презентация ведущих производителей мебели Украины. Это первая в истории не только выставочной деятельности России, но и российского бизнес-пространства презентация мебельной промышленности Украины. Время проведения презентации – 14:00. Место – МВЦ «Крокус Экспо», конференц-зал А, павильон №2.

Мебельный рынок является одним из наиболее перспективных рынков в Украине. Он имеет собственное сырье и материалы, необходимые для производства. Его географическое положение позволяет ориентироваться на внешние рынки. Динамику развития украинской мебельной промышленности показывают конкретные данные исследований.

Во время презентации присутствующим гостям и журналистам будет представлена «Диагностика сектора мебели Украины» (октябрь 2006 г.), в которой проанализированы основные проблемы и потенциал отрасли на сегодняшний день. Во время проведения диагностики были детально рассмотрены такие важные для сектора вопросы как: структура и объем рынка сектора, производство, сырье и ресурсы, реализация продукции, конкуренция, финансы, экспортная деятельность, развитие, регуляторная среда, а также роль бизнес-объединений для развития отрасли. Диагностика сектора мебели была проведена на основе анализа статистических данных и данных социологического опроса руководителей мебельных предприятий и специалистов отрасли. Диагностика сектора мебели была проведена украинской исследовательской организацией по заказу проекта БИЗПРО.

Участники презентации с украинской стороны: президент Украинской Ассоциации мебельщиков Александр Беляев, президент Ассоциации «Мебельдревпром» Сергей Сагаль, учредители ведущих мебельных компаний Украины («Меркс-трейд», «Энран», «Экми-мебель», «Алекс-мебель», «Медлайн», «Арт Металл Фурнитура», «Далланс», «ЛВС» и др.), представители дипломатического корпуса, официальные лица.

Среди приглашенных гостей с российской стороны: представители Торгово-промышленной палаты, Союза товаропроизводителей России, Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.

Организаторами презентации ведущих производителей мебели являются Украинская ассоциация мебельщиков (УАМ) и Ассоциация «Мебельдеревпром» при поддержке проекта БИЗПРО.