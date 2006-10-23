Еврокомиссия выделит Украине 2,4 млн. евро для реализации мероприятий в рамках Седеркопингского процесса

Европейская комиссия выделит Украине 2,4 млн. евро для реализации в 2006-2008 году мероприятий в рамках Седеркопингского процесса по управлению процессом миграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил атташе делегации Еврокомиссии в Украине, Беларуси и Молдове Бернард БОГЕНСПЕРГЕР сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Миграция в условиях расширения Евросоюза стала общим вызовом для стран ЕС, с одной стороны, и, с другой стороны, для Беларуси, Молдовы и Украины, к которым приблизились границы Евросоюза», - сказал Б.БОГЕНСПЕРГЕР.

Справка УНИАН. Седеркопингский процесс инициирован в 2001 году с целью содействия приграничному сотрудничеству между странами, вступающими в ЕС, и кандидатами на вступление, с одной стороны, и Беларусью, Молдовой и Украиной, с другой стороны, в вопросах убежища, миграции и пограничного контроля.

Сейчас Седеркопингский процесс охватывает десять стран, расположенных вдоль границы расширенного ЕС: Беларусь, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Молдову, Польшу, Румынию, Словакию и Украину.

Процесс финансирует Евросоюз, а реализуют Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Шведская миграционная служба и Международная организация по миграции.