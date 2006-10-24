Гражданка Украины просит правоохранительные органы проверить деятельность организации «Форум спасения Киева»

Гражданка Украины, жительница Киева Вера ПСТРАК обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО, генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО и министру юстиции Роману ЗВАРЫЧУ с просьбой обратить внимание на противоправную деятельность организации «Форум спасения Киева» и дать правовую оценку ее деятельности.

Об этом В.ПСТРАК сообщила сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«Это организация, которая появляется на каждой строительной площадке в Киеве и защищает интересы одной из сторон конфликта вокруг строительства», - сказала В.ПСТРАК.

В качестве подтверждения своих слов В.ПСТРАК привела факт предоставления ей участка в Соломенском районе столицы для строительства дома. По ее словам, на этом участке незаконно расположены гаражи, с владельцами которых у нее возник конфликт. «На место конфликта прибыл автобус с надписью «Форум спасения Киева», из которых вышло около 20 человек, которые устроили погром. Избили меня и моего сына. Потом мне звонили и предлагали заплатить денег больше, чем владельцы гаражей, и тогда гаражи будут снесены», - пояснила она.

В.ПСТРАК также сообщила, что руководителям «Форума спасения Киева» известно об этом факте. «На общественных слушаниях по поводу строительства церкви на перекрестке улиц Гончара и Хмельницкого я увидела тех людей, которые избивали меня и моего сына», - добавила пострадавшая.

Она также сообщила, что обращалась в правоохранительные органы по факту избиения, но они не возбудили уголовное дело.