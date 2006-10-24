Общественные организации призывают Киевсовет не запрещать публичные акции на Крещатике

Представители общественных организаций подозревают, что Киевский городской совет имеет намерение запретить проведение публичных акций в центре столицы, и протестуют против этого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представитель Украинского Хельсинского союза защиты прав человека, руководитель Института “Республика” Владимир ЧЕМЕРИС и председатель Всеукраинского объединения «Молодежь – надежда Украины» Вадим ГЛАДЧУК.

Ссылаясь на сообщение в Интернете о том, что на заседании 26 октября Киевсовет планирует рассмотреть вопрос о благоустройстве центральной части Киева и главной улицы города Крещатик, согласно которому, среди прочего, предлагается “рассмотреть возможность перенесения негосударственных массовых или рекламных мероприятий в районы города”, организаторы пресс-конференции отметили, что речь идет об «антиконституционных планах ограничения свободы мирных собраний в Киеве».

В.ЧЕМЕРИС подчеркнул, что Институт “Республика” профессионально занимается вопросом защиты свободы собраний, в частности, институт подготовил и направил в Верховную Раду Украины проект закона “О свободе мирных собраний”. По словам В.ЧЕМЕРИСА, законопроект получил положительный отзыв от ОБСЕ и Венецианской комиссии. В этом контексте правозащитник отметил, что в Киеве “начинается угрожающая тенденция”: столкновения на Крещатике в годовщину создания УПА 14 октября стали “одним из поводов для того, что Киевский городской совет хочет принять решение, согласно которому ограничивались бы все мероприятия, которые хотят проводить негосударственные организации в центре города Киева”.

В.ЧЕМЕРИС подчеркнул, что решение, которое планируется принять, противоречит статье 39 Конституции Украины, которая отмечает, что свободу собраний можно ограничить только судом.

Во-вторых, заметил он, если данное решение будет принято, оно будет противоречить ст.92 Конституции, которая определяет, что права и свободы граждан устанавливаются исключительно законами Украины, а не решениями органов местного самоуправления.

Кроме того, В.ЧЕМЕРИС, ссылаясь на соответствующее решение Европейского суда по правам человека, подчеркнул, что в демократическом обществе право на проведение контрдемонстраций не может совмещаться с реализацией права на демонстрацию, а также то, что государство имеет положительные обязательства относительно мирных собраний – то есть государственные органы должны защищать как демонстрацию, так и контрдемонстрацию, а не запрещать их.

“Поэтому общественные организации призывают Киевский городской совет не принимать неправовое и антиконституционное решение, согласно которому запрещались бы негосударственные массовые мероприятия в центре Киева”, - заявил В.ЧЕМЕРИС. Он также отметил, что в случае, если киевская власть все же утвердит это решение, то общественные организации будут опротестовывать его в судебном порядке. “У нас есть перспектива вплоть до Европейского суда”, - добавил он.

В свою очередь, В.ГЛАДЧУК сообщил, что представители его организации 26 октября планируют пикетировать Киевскую городскую государственную администрацию, протестуя против принятия такого решения.