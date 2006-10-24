Газета “Экономические известия” с 22 октября выходит в обновленном формате, сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН главный редактор издания Георгий ОСИПОВ.

По его словам, сейчас газета перешла на европейский формат верстки, ввела новые рубрики и улучшила качество цвета.

Г.ОСИПОВ отметил, что газета также будет иметь еженедельные дополнения “различного тематического направления, которые будут распространяться в комплекте”.

По его словам, в газете будут такие дополнения: со 2 ноября каждый четверг для деловой аудитории будет выходить “Личное время”, с 13 ноября “Экономические известия” будут выходить в комплекте с региональными изданиями “Статус. Днепр”, “Статус. Донбасс”, “Статус. Запад”, “Статус. Центр” и “Статус. Юг”, а также с 23 октября выходит дополнение “по разным рынкам и сегментам экономики”.

При этом, по словам главного редактора, стоимость газеты не будет меняться (1 грн. в регионах и 1 грн. 25 коп. в Киеве – УНИАН).

В свою очередь генеральный директор ЗАО “Издательство “Экономические известия” Алексей ПОГОРЕЛОВ заметил, что газета будет учитывать пожелания потребителей, и если будет в этом необходимость, то будет издаваться также и на украинском языке.