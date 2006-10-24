Одесский коньячный завод и ТД «Мегаполис» не исключают возможности слияния

ЗАО «Одесский коньячный завод» и ООО ТД «Мегаполис» не исключают возможности слияния.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН заявили руководители этих компаний.

Как сказал председатель правления ЗАО «ОКЗ» Роберт ГУЛИЕВ, на сегодня эти компании объединили портфели брендов, но в перспективе возможно слияние, в том числе и обмен акциями. «Предпосылки для этого есть», - заявил он.

По его словам, компании нашли понимание между собой, вследствие чего Одесский коньячный завод оптимизирует свою линейку водок, а ТД «Мегаполис» откажется от строительства коньячного завода в Крыму.

Как сообщал УНИАН, ЗАО «Одесский коньячный завод», продукция которого занимает 24% украинского коньячного рынка, и ООО «ТД «Мегаполис» подписали договор о сотрудничестве в сфере продаж и дистрибуции. Договор вступает в силу с 26 октября 2006 года и предполагает, что дальнейшие продажи продукции ОКЗ (сильные бренды ТМ «Шустов» ОКЗ и ТМ «Хортица» АП «Имидж-Холдинг») будет осуществлять ТД «Мегаполис».

Справка УНИАН. Одесский коньячный завод основан в 1863 году. Предприятие преобразовано в ЗАО в декабре 2002 года. ОКЗ принадлежит торговая марка «Шустов». В настоящее время завод выпускает 23 вида ординарных и марочных коньяков, 13 видов водки, 4 вида шампанского (12 наименований). В общей сложности за 2005 год было реализовано продукции на 208 млн. 106 тыс. грн. По оценкам аналитиков завода, доля рынка предприятия составляет 24,18% отечественного рынка коньяка.

Торговый дом «Мегаполис» создан в 1995 году. В 2003 году ТД совместно с украинско-датской компанией «Имидж Холдинг» начал продажи водки под торговой маркой «Хортица».

ЛВЗ «Хортица» полностью принадлежит украинско-датской компании «Имидж Холдинг». ЛВЗ «Хортица» в 2005 году произвел 4 млн. дал крепких спиртных напитков.