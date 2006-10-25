“Трансатлантические партнеры против СПИДа” выступают за внедрение стратегии по предотвращению распространения заболевания среди женщин и детей

Организация “Трансатлантические партнеры против СПИДа” (ТППС) отмечает необходимость внедрения национальной стратегии борьбы с ВИЧ для предотвращения распространения ВИЧ/СПИДа среди женщин и детей.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор программ ТППС в Украине Татьяна БИЛЫК, об этом идет речь в специальном докладе “Эпидемия ВИЧ/СПИДа среди женщин и детей: ситуативный анализ и рекомендации правительства Украины”.

Презентуя доклад, Т.БИЛЫК отметила, что этот документ подготовлен ТППС и экспертами в области ВИЧ/СПИДа. Доклад предлагает ситуативный анализ, рекомендации, статистику и прогнозы для должностных лиц и законодателей. В документе отмечается необходимость решения проблемы быстрого распространения ВИЧ среди детей и женщин. “Это уникальный доклад для людей, которые принимают решения, и всех, кто не безразличен и также работает в этом направлении”, - сказала она.

По ее словам, выводы, приведенные в докладе, будут представлены представителям правительства, в том числе Министерству здравоохранения, Министерству по делам семьи, молодежи и спорту, Украинскому Центру профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом, Верховной Раде Украины, а также негосударственным организациям, которые ведут борьбу с эпидемией ВИЧ/СПИД.

Т.БИЛЫК сообщила, что рекомендации, приведенные в докладе, включают: разработку четкой стратегии профилактики распространения ВИЧ среди женщин и детей; обеспечение доступа к лечению и осмотру для ВИЧ-положительных женщин и их детей, мониторинг и оценку мер, которые осуществляются в сфере ВИЧ/СПИД; создание нормативно-правовой базы, которая бы отвечала международным стандартам. Документ разрабатывался 9 месяцев.

Она подчеркнула, что для эффективного предотвращения быстрого распространения ВИЧ среди женщин и детей необходимо принять немедленные меры и реализовать разработанные рекомендации для должностных лиц в ближайшие 12 месяцев.

Т.БИЛЫК констатировала, что в Украине стремительными темпами растет количество детей и женщин которые живут с ВИЧ/СПИДом. “Мы надеемся, что этот доклад спасет больше чем одну жизнь. Правительство должно взять под контроль разработку единой национальной стратегии, которая предусмотрит баланс мероприятий по профилактике и лечению ВИЧ, также обеспечит общественной контроль этих мероприятий”, - отметила она.

Справка УНИАН. В Украине с 1987 года по состоянию на 1 июня 2006 года официально зарегистрировано 88 тысяч 439 ВИЧ-положительных людей, среди них – 10 тысяч 977 детей. Ежемесячно через сеть специализированных лечебно-профилактических учреждений регистрируется свыше 1135 новых случаев инфицирования. Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных в возрастной группе от 20 до 39 лет

“Трансатлантические партнеры против СПИДа” – независимая неправительственная организация, которая мобилизует политические, гражданские, научные и экономические ресурсы североамериканских, европейских и евразийских партнеров в борьбе против распространения ВИЧ/СПИДа в России, Украине и соседних странах.