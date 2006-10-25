Общественность Cветловодска просит Генпрокуратуру проверить законность решения горсовета об отставке мэра города

Общественность города Светловодска Кировоградской области просит Генеральную прокуратуру Украины проверить законность решения Светловодского городского совета от 10 октября с.г. о прекращении полномочий городского председателя Павла СОЛОДОВА.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН депутат Светловодского городского совета Александр ВОЗНЫЙ.

Он рассказал, что основанием для принятия решения о лишении П.СОЛОДОВА полномочий стало заключение временной контрольной комиссии горсовета по проверке исполнения полномочий городским председателем и исполнительными органами совета. А.ВОЗНЫЙ отметил, что П.СОЛОДОВУ инкриминируют невыполнение Конституции Украины, законов "О местном самоуправлении", "Об обращениях граждан", "О прокуратуре", а также лоббировании собственных интересов в вопросах аренды земли.

В то же время, депутат убежден в незаконности такого решения, поскольку при его принятии не были соблюдены положения шести статей Законов Украины "О местном самоуправлении в Украине", "О статусе депутатов местных советов" и шести статей Регламента Светловодского городского совета. В качестве примера одного из нарушений А.ВОЗНЫЙ сообщил, что депутатам городского совета заключение временной депутатской комиссии было предоставлено только 17 октября после двух депутатских обращений.

Кроме того, отметил депутат, прокуратура Кировоградской области направила в мэрию протест на решение сессии городского совета “О выражении недоверия и досрочном прекращении полномочий городского председателя П.СОЛОДОВА”.

А.ВОЗНЫЙ убежден, что причина отставки городского председателя заключается не в политической мотивации, а в договоренностях “между группой депутатов, которые имеют собственные, корпоративные или бизнесовые интересы”. «Не секрет, что существует определенная группа депутатов, которые шли за депутатским мандатом для получения какой-то должности, или доступа к коммунальной собственности, и по различным причинам не получили этого”, - объяснил он.

А.ВОЗНЫЙ видит выход из этой ситуации в переговорах по совместной программе действий. Он убежден, что решение сессии об отставке городского председателя будет отменено, однако, нет гарантии, что подобное не повторится через месяц или два.

По его словам, сегодня в городе сложилась критическая ситуация, однако большинство избирателей поддерживают городского председателя и готовы на неординарные действия. Депутат также отметил, что в городе едва удалось избежать возможного конфликта и не допустить митинга в поддержку городского председателя, который планировался вблизи стратегического объекта - Кременчугской ГЭС. “Поэтому просим Генеральную прокуратуру взять ситуацию под свой контроль”, - сказал А.ВОЗНЫЙ.