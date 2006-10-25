Центр современного искусства “Дах” презентовал свои творческие планы

Центр современного искусства “Дах” презентовал сегодня в агентстве УНИАН свои творческие планы.

Как сообщил руководитель театра Владислав ТРОИЦКИЙ, в феврале 2007 года театр отправится на гастроли в Лондон. В “Барбикан-центре” будет представлен спектакль “Пролог к “Макбету”. Всего запланировано 10 спектаклей, участие в которых примет также группа “ДахаБраха”.

В ноябре 2006 года группа “ДахаБраха” презентует совместный музыкальный проект с венгерским аккордеонистом армянского происхождения Давидом ИНГИБАРЯНОМ.

Группа “ДахаБраха” была создана весной в 2004 году в центре “Дах”. В состав группы входят 5 исполнителей. Инструментальный ряд “ДахаБрахи” – индийские табла, буддийский гонг, виолончель, маракасы, русские трещотки.

Сегодня в УНИАН группа презентовала свой клип, снятый на песню “Татарин-братко” в ночь на Ивана Купала на берегу Днепра.

“Первая особенность истории группы “ДахаБраха” – все участники были простыми, обычными исполнителями, а со временем совершили для себя принципиально качественный шаг – стали творцами новой музыки, источники которой – в этнике, классике. Вторая особенность – группа регулярно играет в спектаклях. Это постоянная встреча с живым зрителем в синтетическом пространстве спектакля. Перед музыкантами стоит такое же задача, как и перед актерами – каждый раз создавать музыку по-новому”, – рассказал В.ТРОИЦКИЙ.