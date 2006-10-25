31 октября пенсионеры силовых структур будут пикетировать парламент и Кабмин

31 октября пенсионеры силовых структур в очередной раз будут пикетировать Верховную Раду и Кабинет Министров с требованием не допустить принятия государственного бюджета на 2007 год, которым предусмотрено уменьшение социальных выплат этой категории лиц.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Совета профсоюза аттестованных работников внутренних дел Украины Григорий КАБАНЧЕНКО.

Он отметил, что в случае отказа выполнить требования военных пенсионеров будет подано соответствующее обращение в Конституционный Суд, а если и это не поможет, пенсионеры обратятся в Европейский суд по правам человека.

Кроме того, организаторами акции является Всеукраинский союз общественных объединений участников боевых действий, ветеранов военной службы и правоохранительных органов и Всеукраинское общественное объединение « Комитет по ЗАщите прав военнослужащих и работников МВД и СБУ « ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ ».

Как сообщал УНИАН, 18 октября военные пенсионеры передали депутатам Верховной Рады свои требования. В частности, в обращении отмечается, что проект ЗАкона “ О государственном бюджете Украины на 2007 год ” вызвал большую обеспокоенность у действующих и уволенных в ЗАпас военнослужащих и работников силовых структур. Авторы обращения ЗАявили о том, что значительное количество положений проекта бюджета не отвечают Конституции Украины и ЗАконам Украины.

« Обращаемся к вам с требованием не допустить ухудшения уровня социальной ЗАщиты военнослужащих, ветеранов и членов их семей. Изъять из проекта ЗАкона Украины « О государственном бюджете Украины на 2007 год » статьи 38, 40, 41, 61, 74 и пункты 15, 16, 23, 28, 33, 37, 51, 55, 68, 70 статьи 76-й, нормами которых уменьшается размер социальных гарантий, как таковых, противоречат ЗАкону Украины “ О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и некоторых других лиц ”, а также остановить процедуру передачи функций назначения пенсий и медицинского обслуживания от силовых министерств соответственно Пенсионному фонду и Министерству здравоохранения Украины », отмечается в обращении.