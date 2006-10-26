«Subaru Ukraine» в 2006 г. планирует удвоить официальные продажи автомобилей Subaru в Украине до 3 тыс. штук

Дистрибьюторская компания «Subaru Ukraine» планирует в 2006 году удвоить официальные продажи автомобилей Subaru в Украине до 3 тыс. штук против 1,5 тыс. в 2005 г. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор «Subaru Ukraine» Тецуя КУБО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, помимо повышения качества сервисного обслуживания, производитель Subaru принял решение о внедрении официального дистрибьютора на украинском рынке как раз для того, чтобы увеличивать продажи автомобилей и для того, чтобы сократить долю «серого» импорта на рынке Украины.

«Это означает, что «Субару Украина» отвечает за качество автомобилей на украинском рынке», - заявил гендиректор компании.

По его данным, в середине ноября компания планирует провести официальную церемонию открытия «Субару Украина» и презентацию нового офиса. При этом завтра компания проведет при участии журналистов тест-драйв всех моделей Subaru на Шацких озерах, в котором будут участвовать семь машин.

По словам Т.КУБО, помимо двух дилеров Subaru в Украине - компаний «Мега-Моторс» и «Меркурий» идет работа над расширением дилерской сети.

Как отмечалось на пресс-конференции, за 9 месяцев т.г. ООО «Мега-Моторс» продало 1 052 автомобиля Subaru. Как сообщил директор «Мега-Моторс» Павел КУЗЬМИН, до конца года компания планирует продать 1 700 автомобилей. При этом ООО «Меркурий» за 9 месяцев т.г. продало 850 автомобилей против 847 шт. в целом за 2005 г. Как отметил директор ООО «Меркурий» Антон МАРТЫНЕНКО, его компания занимается продажей «Субару» в Украине более 10 лет, и приход официального дистрибьютора на рынок Украины он связывает с улучшением качества обслуживания автомобилей, с увеличением продаж, кроме того, особые надежды - на борьбу с «серыми» дилерами.

Напомним, компания Subaru Ukraine начала работать на украинском рынке в качестве официального дистрибьютора с мая 2006 г.

Справка УНИАН. Японская компания Fuji Heavy Industries Ltd. летом т.г. официально объявила об открытии в Украине дистрибьюторской компании Subaru Ukraine LLC. Subaru Ukraine LLC зарегистрирована в Киеве с уставным капиталом 15 млн. грн. Учредителями новой компании выступили японский торговый дом Sojitz Corporation (51%) и компания AWD Motors (г. Киев) - 49%, которая, в свою очередь, была создана двумя украинскими компаниями ООО «Мега-Моторс» и ООО «Меркурий», которые ранее выступали импортерами Subaru в Украине.

Компания ООО «Мега-Моторс» в качестве официального авторизированного импортера с 1998 г. представляет на украинском автомобильном рынке автомобили японской марки Subaru.

В 2005 году ООО «Мега-Моторс» через сеть своих дилеров увеличило продажи новых автомобилей Subaru различных модификаций на 11,6% или на 271 штуку, по сравнению с 2004 годом, до 1 306 штук.