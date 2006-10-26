Жители Ясногородки Киевской области заявляют о незаконном лишении их жилья и просят власти вмешаться в ситуацию

Жители села Ясногородка Макаровского района Киевской области заявляют о незаконности решения Шевченковского районного суда столицы о выселении их из домов и обращаются к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО и председателю Верховного Суда Украины Василию ОНОПЕНКО с просьбой вмешаться в ситуацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил адвокат жителей села Олег МУСИЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Жители села Ясногородка в советские времена получили ордера на жилье на территории базы отдыха «Лесная сказка», а сейчас по иску компании «ЭМОС», которая будто бы является собственником этого имущества, Шевченковский суд столицы принял решение о выселении жителей без предоставления другого жилья. Причем это решение принято несмотря на приближение зимы», - сказал О.МУСИЕНКО.

Адвокат также сообщил, что намерен обжаловать решение Шевченковского суда Киева в апелляционном порядке. О.МУСИЕНКО называет судебное решение «заказным» и считает, что имущественный спор должен был решаться либо в суде по месту нахождения имущества (Макаровский район), либо по месту нахождения заявителя. «Компания «ЭМОС» находится в Киеве на улице Предславинской, а это означает, что дело должно было рассматриваться в Печерском районном суде Киева», - убежден он.

В свою очередь представитель жителей с. Ясногородка Петр ВАСКУЛ считает, что проблема возникла из-за того, что «4 местных олигарха в сговоре с местной прокуратурой и судьями Шевченковского суда положили глаз на дорогостоящие 17,5 гектаров рекреационных земель в 30 км от Киева». «Мы три года обращались во все инстанции и теперь надежда осталась только на политические партии, которые являются действительно народными, и журналистов», - сказал он.

Лидер всеукраинского объединения «Свобода» Олег ТЯГНИБОК сообщил, что одним из жителей с. Ясногородка является известный политзаключенный советских времен, воин УПА Орест ВАСКУЛ. «Орест ВАСКУЛ не по своей воле в свое время жил и работал на крайнем Севере. Потом по решению советских властей он сдал свою квартиру в Воркуте и был направлен в с. Ясногородка для строительства базы отдыха «Лесная сказка». Тогда же он, как и многие другие из 57 жителей села, получил ордер на жилье», - пояснил он.