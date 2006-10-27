Генеральный конструктор АНТК им. О.К.Антонова получил международную награду

25 октября достижения АНТК им. О.К.Антонова и Госавиаслужбы Украины в области обеспечения безопасности полетов на самолетах марки «Ан» получили высокую оценку ведущей международной организации по безопасности полетов Flight Safety Foundation (FSF). Личный вклад Д.С.Кивы, Генерального конструктора АНТК им. О.К.Антонова, и А.А.Колесника, Председателя Госавиаслужбы Украины, в обеспечение безопасности полетов отмечены наградами Flight Safety Foundation President’s Citation. В наградном дипломе, врученном Д.С.Киве, в частности, отмечено: «Он внес свой вклад в безопасность полетов, обеспечив передачу информации, необходимой для поддержания летной годности воздушных судов, от разработчика — АНТК им. О.К.Антонова — государствам, эксплуатантам и общественности. Это оказало воздействие на повышение уровня авиационной безопасности во всем мире и стало положительным примером, которому должны следовать другие производители и государства. Его политика на деле показала, насколько важен обмен информацией в международной авиации».

Награда, которую 25 октября 2006 г. получили Д.С.Кива и А.А.Колесник, была учреждена в 1988 г. Советом руководителей FSF. Ее лауреатами являются отдельные люди или коллективы, чьи высокий профессионализм, мужество или услуги стали выдающимся вкладом в дело обеспечения безопасности полетов. Кандидатов для награждения выбирает независимое жюри.

В этом году церемония награждения состоялась в ходе 59-го Международного семинара по безопасности полетов, в котором приняли участие более 600 представителей 200 предприятий из более, чем 50 стран мира, в том числе, Airbus, Boeing, Embraer, Honeywell, ХК «Сухой», ИКАО, Межгосударственный Авиационный Комитет, авиационные администрации США, Великобритании, Генеральная Администрация Гражданской Авиации Китая, Центр Авиационной Безопасности и Технологий при Правительстве РФ, авиакомпании: Air France, British Airways, China Airlines, China Eastern, FedEx, Аэрофлот, UT-air, Волга-Днепр, а/к Якутия.

Для справки:

Международный семинар по безопасности полетов проводится ежегодно. Его организатором является Flight Safety Foundation (FSF) – независимая, некоммерческая международной организации, которая занимается исследованием, аудированием, образованием, пропагандой и выпуском соответствующей литературы с целью повышения уровня безопасности полетов. Основная цель проведения семинара – обмен информацией между ведущими специалистами о новейших достижениях в области обеспечения безопасности полетов, обсуждение авиационных происшествий, выдача рекомендаций по повышению уровня безопасности полетов. Впервые такой семинар состоялся в 1947 г.

С 1992 г. в организации и проведении семинаров принимает участие International Federation of Airworthiness (IFA) – Международной Федерацией Летной Годности.

В 1995 г. в число организаторов семинаров вошла International Air Transport Association (IATA) – Международной Ассоциацией Воздушного Транспорта, которая является мировой торговой организацией регулярных авиалиний.

Пресс-служба АНТК им. О.К.Антонова, 26 октября 2006 г.