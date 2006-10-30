ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ FOZZY GROUP ПРИСТУПИЛА К ПОЛНОМАСШТАБНОМУ ПРОДУКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БИЗНЕС-РЕШЕНИЙ SAP

2 ноября 2006 года – Состоится пресс-брифинг, на котором корпорация Fozzy Group, объявит о результатах продуктивного использования решений SAP.

На пресс-брифинге представители корпорации Fozzy Group поделятся опытом создания платформы для интеграции и оптимизации бизнес-процессов холдинга с помощью решений SAP, а также расскажут о первых результатах продуктивного использования решений и дальнейших планах корпорации по автоматизации управления.

ЧТО: Пресс-брифинг – объявление о результатах продуктивного использования решений SAP корпорацией Fozzy Group.

КОГДА: 2 ноября 2006 года, начало регистрации 11:30

ГДЕ: УНИАН, ул. Крещатик 4, г. Киев

КТО: Юрий Горго, Вице-президент по ИТ, Fozzy Group

Юрий Курлянчик, Директор проекта SAP, Fozzy Group

Александр Мельников, Директор, SAP Ukraine

Для аккредитации, а также за дополнительной информацией просим обращаться к Елене Павловской или Ярине Лукань в PRP по тел. 495-2960 или электронной почтой opavlovska@prp.com.ua или ylukan@prp.com.ua до 18:00, 30 октября 2006 года.