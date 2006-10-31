Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении иска дочери Яблонской о защите авторского права

Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска дочери художницы Татьяны Яблонской Гаяне АТАЯН о защите авторского права.

Об этом сообщили адвокаты Г.АТАЯН Андрей КАРНАУХОВ, Екатерина ТКАЧЕНКО и Андрей КОЗЛОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать непрофессиональный подход судей к решению таких споров. Суд в самом начале отказал правонаследнице в праве опровергнуть авторство работ Т.Яблонской и неправильно трактовал термины «авторское право» и «смежное право», - сказал А.КАРНАУХОВ.

В свою очередь А.КОЗЛОВ сообщил, что суд отказался от проведения экспертизы на авторский почерк Т.Яблонской работ «Седнів», «Збір урожаю», «На базар», «Весілля», которые экспонировались на выставке, организованной обществом с ограниченной ответственностью «Эстамп» в помещении Киевского музея русского искусства с 10 июня по 15 июля 2004 года. «Кроме того, суд отказался вызвать свидетелей, которые являются специалистами и исследователями творчества Т.Яблонской и которые могли свидетельствовать, что эти работы не свойственны стилю и почерку художницы», - сказал А.КОЗЛОВ.

Е.ТКАЧЕНКО уточнила, что суд также отказался вызвать на заседание художника Александра ШУЛЬГАНА, который признал свое авторство картины «Весілля». «Мы со своей стороны сделали все, чтобы пояснить суду важность этого спора. Но суд не принял к сведению даже письменного заявления Татьяны Яблонской, которая опровергла свое авторство выставленных работ. Кроме того, есть также ее рукописное свидетельство об истории картины «Весілля», оригинал которой представлен в Харьковском художественном музее. Согласно рукописи, Т.Яблонская рассказывает, что эту картину они писала в несколько слоев, которые существенно изменили версию и содержание картины. К примеру, Т.Яблонская утверждает, что на одном из первых слоев на картине присутствовал персонаж пионера, который потом был покрыт новым слоем и в последней версии картины уже не присутствует», - пояснила она.

А.ШУЛЬГАН сообщил, что узнал свою работу «Весілля» в одном из телевизионных репортажей. «Это моя работа студенческих лет. Эта картина была украдена в середине 90-х годов, когда была взломана моя мастерская. Было возбуждено уголовное дело, кое-кого нашли, кое-что вернули. Но 25 моих работ по-прежнему «гуляет» в Киеве», - сказал он.

Адвокат А.КОЗЛОВ подчеркнул, что Шевченковский районный суд Киева отказался затребовать материалы этого дела из Подольского районного суда столицы.

Адвокаты Г.АТАЯН также сообщили, что направили апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева в Апелляционный суд столицы.

Т.Яблонская умерла 17 июня 2005 года.