КИУ считает, что судебный ресурс является наибольшей угрозой на выборах мэров Черкасс, Полтавы, Чернигова и Кировограда

Комитет избирателей Украины считает, что судебный ресурс является наибольшей угрозой для проведения выборов городских председателей в Черкассах, Чернигове, Полтаве и Кировограде.

Такое мнение высказал председатель правления КИУ Игорь ПОПОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы провели мониторинг избирательных кампаний по выборам председателей этих городов и пришли к выводу, что наибольшей угрозой для них является судебный ресурс при отсутствии использования административного ресурса. Суды могут использоваться для ревизии результатов выборов», - сказал И.ПОПОВ.

Председатель правления КИУ считает, что повторные местные выборы во многом повторяют ход парламентской кампании в марте 2006 года. «Позитивом является отсутствие административного и криминального ресурса, что всегда было проблемой для украинских выборов», - пояснил он.

И.ПОПОВ также сообщил, что наибольшими проблемами избирательного процесса остаются формирование составов территориальных и участковых избирательных комиссий, списков избирателей, а также проблемы со своевременным финансированием кампании.

По его мнению, особенностью кампаний по выборам мэров городов является ее беспартийность. «Только единицы из большого количества кандидатов на должность мэра во всех четырех городах являются выдвиженцами партий. К примеру, в Чернигове только трое из 45 кандидатов. Это свидетельствует о том, что в регионах отсутствует партийная структурированность и пропорциональная система на местных выборах себя не оправдала», - подчеркнул И.ПОПОВ.

В свою очередь заместитель председателя правления КИУ Евгений ПОБЕРЕЖНЫЙ добавил, что проведение местных выборов в марте 2006 года на основе пропорционального принципа также не способствовало структуризации политических партий на местах. «Скорее, даже наоборот. Обычным явлением стало выдвижение 5-6 кандидатов от одной партии. В Кировограде БЮТ представляют 6 кандидатов, СПУ и Партию регионов – 3, НСНУ – 2. При этом представители одной партии могут быть наиболее явными конкурентами. Также отмечается тенденция, что большинство серьезных кандидатов, как правило, стремятся отмежеваться от партий вообще и не использовать в агитации своей партийной принадлежности», - сказал Е.ПОБЕРЕЖНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, повторные выборы городского председателя Черкасс назначены на 5 ноября, мэров Кировограда, Полтавы и Чернигова - на 26 ноября.

На должность городского председателя в Кировограде претендуют 36 кандидатов, в Полтаве – 12, в Чернигове – 45, Черкассах – 23 кандидата.