5 ноября в Киеве состоится первый розыгрыш кубка Верховной Рады по уличному футболу

5 ноября в Киеве в Дворце спорта состоится первый розыгрыш кубка Верховной Рады Украины по уличному футболу.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Всеукраинской общественной организации «Лига уличного футбола» Игорь ЗЕНОВ.

Согласно жеребьевке, проведенной в зале для пресс-конференций УНИАН, в группе «А» будут играть команда фракции Партии регионов (капитан Виталий ХОМУТИННИК) и команда фракции «Наша Украина» (капитан Анатолий ШКРИБЛЯК). В группе «Б» - команда фракции Социалистической партии (капитан Василий ЦУШКО) и команда фракции БЮТ (капитан Олег АНТИПОВ).

Победители групп сыграют за первое и второе место, а проигравшие за третье и четвертое.

И.ЗЕНОВ сообщил, что игры в рамках розыгрыша кубка парламента по уличному футболу будут проходить два раза в год. Главным призом будет переходящий кубок.

По словам И.ЗЕНОВА, также будут отмечены кубками лучший бомбардир турнира, лучший вратарь и лучший судья.

И.ЗЕНОВ также сообщил, что в рамках соревнования пройдет турнир среди беспризорных детей. В частности, будут играть воспитанники четырех киевских приютов в возрасте от 12 до 16 лет.

Согласно жеребьевке, в группе А сыграют команды «Спарта» и «Демос». В группе Б –«Этна» и «Интер».

И.ЗЕНОВ также отметил, что «Лига уличного футбола» планирует с 1 января следующего года во всех областях Украины, Крыму, Киеве и Севастополе провести турнир «Уличный мяч». 27 команд-победителей встретятся в финальной части соревнования в городе Бердянск.

По его словам, целью данного соревнование станет привлечение к занятиям спортом детей в возрасте от 8-9 лет.

«Мы надеемся, что турнир «Уличный мяч» станет основанием пирамиды, на вершине которой национальная сборная Украины по футболу выступает на международных соревнованиях», - сказал И.ЗЕНОВ.

Спонсорами турнира выступили страховая компания «ТАС» и «UKIO BANKAS» (Литва).

СПРАВКА УНИАН: «Лига уличного футбола» основана в 2005 году и с этого же года является коллективным членом Федерации Футбола Украины.

Задача «Лиги уличного футбола» организовать формирование команд, подготовку квалифицированных судей, и проведение системных соревнований для различных возрастных категорий начиная с улицы, района, города, области.