Аделаджа призывает правоохранительные органы тщательно расследовать убийство нигерийца в Киеве

Старший пастор церкви «Посольство Божие» Сандей АДЕЛАДЖА призывает правоохранительные органы тщательно расследовать убийство гражданина Нигерии, которое было совершено в Киеве на прошлой неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в УНИАН.

С.АДЕЛАДЖА рассказал, что в конце прошлой недели в Киеве был зарезан гражданин Нигерии. При этом пастор уверен, что убийство было совершено на почве расовой нетерпимости, поскольку напавшие на него 5 человек не взяли ни денег, ни документов жертвы.

С.АДЕЛАДЖА сказал, что убитый приехал в Украину 25 лет назад, по образованию экономист, работал в украинском представительстве нигерийской компании, которая занимается газонефтяным бизнесом.

Пастор подчеркнул, что украинская милиция абсолютно не защищает иностранцев, особенно темнокожих, в Украине.

Он призвал всех украинцев толерантно относится к представителям других рас. «Африканцы давно стали частью нашего общества, и с этим нельзя не считаться», – отметил он.

С.АДЕЛАДЖА предлагает украинцам брать пример с представителей других стран. «Вы видели национальную команду Франции по футболу? Там 10 игроков из 11 - чернокожие», – сказал он.

Как известно, С.АДЕЛАДЖА является гражданин Нигерии, но имеет вид на жительство в Украине и в Америке.