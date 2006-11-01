В Киеве впервые будут выставлены картины художника Али Изенбека

С 11 по 26 ноября в Киеве в Украинском доме пройдет выставка, посвященная творчеству художника Али (Федора) Изенбека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН академик Малой академии искусств, председатель Фонда памяти Юрия Миролюбова – организатора выставки - Владимир ПЕРЕГИНЕЦ. Благодаря средствам фонда, работы А.Изенбека и рукописи Ю.Миролюбова возвращены в Украину.

По словам В.ПЕРЕГИНЦА, зрителям будут предложены произведения, которые пролежали в законсервированном состоянии 60 лет.

“То, что они увидели мир, является историческим явлением с многих точек зрения”, - убежден он.

В то же время В.ПЕРЕГИНЕЦ отметил, что, прежде всего, связывает имя А.Изенбека с тем, что он нашел древние дощечки, которые легли в основу “Велесовой книги”, имеющей неоценимое значение в истории современной Украины.

В.ПЕРЕГИНЕЦ отметил, что родился А.Изенбек 3 сентября в 1890 г. в Самарканде. Получил образование в кадетской морской школе, параллельно брал уроки в академии искусств в Санкт-Петербурге. Позже учился в парижской школе искусств. Как художник-зарисовщик принимал участие в научных экспедициях. В 1914 году его мобилизовали на фронт, где он пробыл до начала революции. Добровольно вступил в Армию генерала Врангеля и в 1919 г. в чине полковника уже командовал дивизионом. В том же году, находясь с войсками в Харьковской области в усадьбе Донец-Захаржевских–Задонских, А.Изенбек нашел деревянные дощечки с неизвестной письменностью. “Как оказалось впоследствии, эта находка стала мировой сенсацией. Она показала существование славянской письменности намного раньше, чем до этого было принято считать”, - подчеркнул В.ПЕРЕГИНЕЦ.

В 1919 г. А.Изенбек эмигрировал с частями белой армии за границу. Там он рисовал картины и преподавал искусство. В 1926 г. он познакомился с таким же военным мигрантом Ю.Миролюбовым – писателем и историком, который занимался славянской древностью. Ю.Миролюбов первый перевел древние надписи на дощечках, которые хранил А.Изенбек.

Художник умер в 1941 году. Много его картин до последнего времени оставались у вдовы Ю.Миролюбова. Находясь в Германии в 90-х г., В.ПЕРЕГИНЕЦ познакомился с вдовой, которой в то время было уже 90 лет. В 2002 г. она передала В.ПЕРЕГИНЕЦУ все архивы, связанные с деятельностью ее мужа, и картины А.Изенбека. На сегодня насчитывается около 150 работ художника, которые сейчас возвращаются из реставрации, сказал В.ПЕРЕГИНЕЦ.