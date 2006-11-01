Директора 4 муниципальных кинотеатров Киева объявили о начале протестных акций в защиту своих прав

Киев. 1 ноября. УНИАН. Директора четырех муниципальных кинотеатров Киева - «Флоренция», «Лейпциг», «Россия», «Ленинград» - объявили о начале протестных акций в защиту своих прав.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН юрист, представляющий интересы трудовых коллективов данных кинотеатров, Алексей ДЕСЯТНИК.

На пресс-конференции также присутствовали директор кинотеатра «Ленинград» Ирина БОГОРСКАЯ, директор кинотеатра «Лейпциг» Евгения СЕРОВА, директор кинотеатра «Россия» Максим КОЖЕНКО и директор кинотеатра «Флоренция» Геннадий ШЕВЧУК.

Как рассказала директор кинотеатра «Лейпциг», 23 октября она получила сообщение о новом директоре кинотеатра – Виктории КУПРИЯНОВОЙ, назначенной Главным управлением культуры «на время декретного отпуска действующего директора «Лейпцига» Евгении СЕРОВОЙ». Хотя, как подчеркнула Е.СЕРОВА, на тот момент она уже официально вышла из декрета и работала.

По ее словам, никакой проверки до этого никто не осуществлял, как предполагалось распоряжением, подписанным Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ. (УНИАН: распоряжение от 28 сентября этого года о проведении на протяжении месяца проверки финансово-хозяйственной деятельности 10 столичных кинотеатров).

Нового директора, по информации Е.СЕРОВОЙ, в офис сопровождали не члены специально созданной для проверки комиссии, а депутат Киевсовета от Блока Черновецкого Михаил ЯКОВЧУК и его помощник А.ЕФИМОВ. Они потребовали от Е.СЕРОВОЙ отдать им печать и установочные документы. «Естественно, моя реакция была негативной, потому что я материально ответственный человек», - отметила Е.СЕРОВА.

На следующий день, утверждает она, дверь в ее кабинет была взломана посторонними гражданами «крепкого телосложения». Все это происходило в присутствии представителей Главного управления культуры, участкового и милиции. До окончания рабочего дня М.ЯКОВЧУК и А.ЕФИМОВ находились в кабинете директора. В тоже время, по словам Е.СЕРОВОЙ, нового директора с представителями городских властей не было и нет по сегодняшний день. «Получается, новоназначенный диретор с четверга прогуливает свою работу», - отметила директор «Лейпцига». На сегодняшний день кабинет Е.СЕРОВОЙ опечатан, и, таким образом, она лишена возможности выполнять свои обязанности.

Она также опровергла информацию на официальном сайте КМДА, что ее кинотеатр заплатил мизерный налог. «Эта информация на сайте КМДА - асолютный нонсенс. Такого просто быть не может», - сказала Е.СЕРОВА.

По данным Геннадия ЛОГВИНЕНКО, который на время декрета Е.СЕРОВОЙ был и.о. директора кинотеатра «Лейпциг», за третий квартал этого года ими перечислено в бюджет города налогов и сборов на сумму 102 тыс. 186 грн., а не 100 грн., как сообщается на сайте КМДА.

Кроме того, как сообщалось на пресс-конференции, в настоящее время М.ЯКОВЧУК является руководителем ООО «Киномедиа Эдвертайзинг», занимающейся производством и размещением рекламной продукции для столичных кинотеатров и соучредителем дистрибьюторской кинокомпании, что подразумевает его личную коммерческую заинтересованность.

В связи с произошедшим, Е.СЕРОВА обратилась в правоохранительные органы и прокуратуру за защитой своих гражданских прав и по факту взлома служебных помещений.

Как сообщил А.ДЕСЯТНИК, на протяжении последнего месяца последовал также приказ нового начальника ГУ культуры и искусств КГГА Светланы ЗОРИНОЙ о наложении дисциплинарных взысканий на директоров кинотеатров «Ленинград», «Флоренция» и «Киевская Русь» и выговоры. Директоров обвиняют в плохом ведении финансовой деятельности учреждений, в малых размерах отчислений в бюджет. Объяснения от директоров затребованы не были, а двойное наказание за одно и тоже нарушение запрещено КзоТ.

«Все эти действия явно направлены на то, чтоб нас уничтожить. Мы не знаем, как нам сейчас работать, если оказывается такое давление. Мы призываем ЧЕРНОВЕЦКОГО разобраться с этим. Лично посетить наши кинотетары, посмотреть, как мы работаем и убедиться, что ему доносят не ту информацию», - сказал директор «Флоренции».

Присутствующие на пресс-конференции директора подчеркнули, что их кинотеатры достаточно недавно были реконструированы и начали работать по профилю. Есть перевыполнение планов и оно прогрессирует, кинотеатры платят все налоги и не имеют долгов ни по выплате зарплат, ни по коммунальным платежам.

Директор «России» отметил, что хоть его кинотеатр не значится в документе распоряжения, но чувствует себя причастным ко всему происходящему. По его мнению, кинотеатр «Россия» из-за механической ошибки не попал в этот перечень - в нем говорится о десяти кинотеатрах, а на самом деле есть названия лишь 9 (УНИАН: распоряжение от 28 сентября предусматривает проведении на протяжении месяца проверки финансово-хозяйственной деятельности 10 столичных кинотеатров: “Ленинград”, “Краков”, “Лейпциг”, им. Ю.Гагарина, “Братислава”, “Жовтень”, им. Т.Шевченко, “Киевская Русь”, а также в документе два раза называется кинотеатр “Флоренция”). Кроме того, по его информации, в «Россию» также приезжала комиссия городских властей, которые на месте лишь ознакомились с распоряжением Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и с удивлением для себя обнаружили, что «Россия» в документе не упоминается. «Я считаю, что сейчас мне повезло чисто механически. В принципе, я не против проверок», - сказал М.КОЖЕНКО, отметив при этом, что все перечисленные кинотеатры проверялись десятками различных контролирующих структур, в том числе КРУ, налоговой инспекцией, прокуратурой, УБОП, санстанцией и т.д.

Трудовые коллективы кинотеатров уже дважды пикетировали здание Киевсовета, обращаясь к депутатам и к городскому председателю с просьбой обратить внимание «на рейдерские акции и геноцид против объектов культуры». Сейчас они планируют официально обратиться к Президенту Украины, премьер-министру Украины, в профильные комитеты Верховной Рады Украины и в профсоюзную организацию с целью участия в разрешении конфликта. Трудовыми коллективами собрано уже более 10 тыс. подписей зрителей, которые посещают муниципальные кинотеатры (этот сбор подписей продолжается) в свою поддержку.

А.ДЕСЯТНИК подчеркнул, что у всех присутствующих директоров есть действующие контракты до 2011 г. включительно. «Можно сделать вывод, что происходит попытка силовой смены руководителей кинотеатров и, соответственно, «прихватизация» теми людьми, о которых мы говорили», - сказал юрист.

Как сообщили участники прес-конференции, сразу после завершения детских школьных каникул, чтобы не портить киевским детишкам выходные, кинотеатры объявляют бессрочную забастовку с требованием личного участия Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в разрешении этой конфликтной ситуации, встречи с трудовыми коллективами, организации проверок компетентными органами в установленном законом порядке.

Если же и эти действия останутся незамеченными властью, трудовые коллективы объявят о начале бессрочной голодовки.