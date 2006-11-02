Fozzy Group завершила первый этап внедрения решений SAP

Торгово-промышленная корпорация Fozzy Group объявила о завершении первого этапа проекта внедрения бизнес-решений SAP и о начале продуктивного использования mySAP ERP. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент по информационным технологиям Fozzy Group Юрий ГОРГО.

Как передает корреспондент УНИАН, первый этап проекта внедрения SAP был реализован за год. Он предполагает создание централизованной информационной системы, которая позволяет оптимизировать основные хозяйственные процессы корпорации, включая управление финансами, контроллинг, управление платежным бюджетом, персоналом, материальными запасами, сбыт и дистрибуцию, отраслевое решение для розничной торговли SAP for Retail, управление кредитами и командировками, инфраструктуру обмена SAP Exchange Infrastructure.

Основные функциональные элементы системы были запущены с 1 октября этого года. На сегодняшний день автоматизированы 300 рабочих мест на предприятиях корпорации в Киеве и Киевской области.

«Внедрением системы SAP мы ставили перед собой задачу создания более привлекательного инвестиционного образа компании после завершения всех стадий проекта», - сказал директор проекта SAP корпорации Fozzy Group Юрий КУРЛЯНЧИК.

Директор SAP Ukraine Александр МЕЛЬНИКОВ заявил, что Fozzy Group одной из первых украинских торгово-промышленных групп начала продуктивное использование отраслевого решения SAP for Retail. По его мнению, внедрение системы позволяет увеличить доходность и рентабельность компании.

Насколько решение SAP увеличит оборот корпорации Fozzy Group, представители компании не уточнили, заметив, что о цифрах можно будет говорить только через некоторое время.

Следующим этапом проекта, в 2007-2008 гг., запланировано распространение системы на все юридические лица корпорации во всех регионах Украины. В 2007 году дополнительно будут автоматизированы 150-200 рабочих мест. А в 2009 году проект стартует в промышленных направлениях компании Fozzy Group.

Справка УНИАН. Торгово-промышленная корпорация Fozzy Group создана в 1997 г.

В состав корпорации входит 200 магазинов: сеть «Сільпо» (108), магазинов «Фора» (55), аптек «Будь здоров» (16), оптовые гипермаркеты «Фоззи» (3), сеть гастрономов «Днепрянка» (11), 3 магазина бытовой техники «Отто Штеккер».

К промышленной группе относится Нежинский консервный комбинат (ТМ «Нежин»), кондитерская фабрика им. Фридриха Энгельса, Снятинская птицефабрика. Корпорация владеет рестораном «У Хромого Пола» в Киеве. В корпорации работает 23 тыс. человек.

Оборот торговых сетей корпорации в 2004 г. составил 290 млн. долл., в 2005 г. - 700 млн. долл. В 2006 году планируется оборот на уровне 1 млрд. 200 млн. долл.

Компания SAP является ведущим в мире поставщиком программных решений для управления бизнесом. В настоящее время более 36 200 компаний, расположенных в более чем 120 странах мира, используют решения SAP для управления ключевыми бизнес-процессами в различных отраслях. SAP имеет дочерние компании в более чем 50 странах мира. Компания представлена на нескольких биржах, включая Франкфуртскую фондовую биржу и Нью-Йоркскую фондовую биржу, под символом «SAP».

Компания SAP вышла на украинский рынок в 1995 году. Свыше 60 украинских предприятий и государственных организаций являются заказчиками SAP, среди них Национальный банк Украины, Министерство обороны Украины, «УкрСиббанк», «Укртатнафта», «Металлургический комбинат «Азовсталь», «Донецксталь», «Одесский припортовый завод», «Украинская мобильная связь» (UMC), «Днепроэнерго», «Полтаваоблэнерго», «Реемтсма-Украина», «"Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь», «Крымэнерго», «Запорожьеоблэнерго», Мини-металлургический завод «ИСТИЛ (Украина)», Холдинговая компания «Блиц-Информ», «Мерке Трейд».

Доля SAP на украинском рынке компаний, занимающиеся бизнес-решениями, в этом году составила 56%, что на 6% больше по сравнению с 2005 г.