Лидер украинской молодежной организации Гладчук заявляет о политическом преследовании со стороны Черновецкого

Председатель Всеукраинского объединения «Молодежь - надежда Украины» Вадим ГЛАДЧУК заявляет о том, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ начал его политическое преследование после проведения митинга у здания Киевской городской государственной администрации, во время которого было сожжено чучело городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ГЛАДЧУК заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Проведение митинга у помещения КГГА было легитимным. Мы уведомили городские власти о его проведении с указанием места и количества участников. Кроме того, у нас были вода и огнетушитель, чтобы загасить пламя», - сказал В.ГЛАДЧУК.

Лидер молодежной организации утверждает, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ дал распоряжение «задержать В.ГЛАДЧУКА на сутки». «Сначала на меня сотрудники МЧС составили акт по факту мелкого хулиганства, а потом административный протокол переписали правоохранительные органы по факту нарушения порядка проведения массовых мероприятий», - уточнил он. При этом В.ГЛАДЧУК напомнил, что правила проведения массовых акцый регламентирует только Конституция Украины.

Кроме того, В.ГЛАДЧУК сообщил, что в его адрес поступают телефонные звонки с угрозами. «Как только я начал проводить акции протеста против повышения в столице тарифов на жилищно-коммунальные услуги и против Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, моей матери стали препятствовать в установлении гаража, хотя она имеет на это право», - добавил он.

Вместе с тем лидер молодежной организации отметил, что ему неизвестны сроки рассмотрения дела. «Мне не могут этого сказать, но я не собираюсь прятаться», - подчеркнул В.ГЛАДЧУК.