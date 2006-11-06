Украина ежегодно продает оружия в среднем на сумму 650-700 млн. дол - эксперт

Украина ежегодно продает оружия в среднем на сумму 650-700 млн. дол.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, Украине удается сохранять лидерство на мировом рынке вооружений в нескольких сегментах. При этом, отметил эксперт, роль государства в этом процессе оказалась минимальной: наиболее серьезные разработки новых систем оружия были сделаны при отсутствии государственного оборонного заказа, вне программ, которые финансируются как бюджетные ассигнования на потребности обороны.

В.БАДРАК подчеркнул, что у большинства государств-лидеров рынка заказы для собственных силовых структур колеблются от 25% до 40%, а в Украине эта цифра не превышает 5%. В ряде случаев разработки, начатые в середине и в конце 80-х годов, были завершены при помощи вложения оборотных средств спецэкспортеров.

По его словам, порядка 70% новых систем вооружений и военной техники созданы либо в инициативном порядке, либо при сопровождении государства – в лице военного ведомства. Вследствие этого подавляющее большинство новых разработок принято на вооружение, однако Министерство обороны их не может приобрести или приобретает мизерными партиями.

Эксперт также отметил, что доля негосударственного сектора становится все более весомой в жизнедеятельности ОПК, несмотря на то, что около 90% предприятий ОПК все еще находятся в государственной собственности.

По его словам, наибольший экспортный успех имеют те разработки вооружений и военной техники, которые являются унифицированными и составляют (дополняют) качественный ряд крупных систем оружия. Например, украинская ракета, созданная для стрельбы из танка, имеет версии для легкой бронетехники, для вертолетов, а также может использоваться как переносной (возимый на автомобиле) противотанковый управляемый ракетный комплекс. Вместе с созданными в годы независимости системами защиты для бронетехники, соответствующими тренажерными системами, маскировочными конструкциями они заметно усиливают экспортный потенциал всех видов бронетехники в целом, добавил В.БАДРАК.

Он также сообщил, что в среднем в течение последних 5 лет Украина увеличивала продажу оружия от 4-5% до 8-10% ежегодно, однако мировой рынок вооружений возрастает более чем на 20% ежегодно.