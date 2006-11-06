Участники акции 4 ноября на Крещатике намерены обжаловать в суде действия милиции

Председатель Киевской организации партии «Русский блок» Алексей АЛЕКСАНДРОВ и представитель Евразийского союза молодежи Леонид САВИН заявляют, что намерены обжаловать в суде действия милиции по отношению к участникам акции, проходившей 4 ноября на Крещатике в Києве по случаю Дня единения России.

Об этом А.АЛЕКСАНДРОВ и Л.САВИН сообщили сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«У нас была мирная акция, направленная на объединение славянских народов. Но она была сорвана правыми радикальными партиями и другими экстремистскими силами. На нас напали около 60 человек, которые были вооружены. Действия правоохранительных сил были непрофессиональными. Мы просили установить шеренгу милиции между двумя колоннами. Но этого не было сделано», - сказал А.АЛЕКСАНДРОВ.

По его словам, в ходе столкновений было задержано около 20 человек, принимавших участие в акции. «Им было предъявлено обвинение в неподчинении милиции и нецензурной брани. Задержанных продержали около 3 часов и отвезли в суд, который наложил штраф в размере 190 гривен. При этом в судебном постановлении не было указано фамилии судьи», - добавил он.

В свою очередь Л.САВИН сообщил, что организации намерены обращаться в международные организации, в частности, в Еврокомиссию, в связи с геноцидом в Украине и эскалацией конфликтов на этнической почве.