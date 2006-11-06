Коллектив “Вечірнього Києва” заявляет о давлении со стороны столичной власти

Коллектив газеты “Вечірній Київ” заявляет о давлении со стороны городской власти при освещении столичной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН и.о. главного редактора издания Людмила ВОРОБЬЕВА, занимающая эту должность на протяжении последних трех недель. В редакции газеты она работает 12 лет.

Л.ВОРОБЬЕВА отметила, что с момента назначения ей поступали указания от представителей Киевской горгосадминистрации по поводу подачи информации в газете, вопросов, которые необходимо осветить, - “то в устной форме требовалось изменить концепцию, то наполнение газеты, то подачу информации и т.д.”.

Л.ВОРОБЬЕВА сообщила, что во-первых, “определенные лица” из управления связей с общественностью КГГА сказали ей по поводу подачи информации в газете, что можно писать обо всем, критиковать все, но только не мэра. Во-вторых, эти должностные лица выразили свою позицию относительно информирования в газете о деятельности оппозиции – “проявить журналистам все мастерство, чтобы обойти все так, чтобы было совсем не так”, отметила и.о. главного редактора “Вечірки”.

“Мне рекомендовала одна госпожа - и.о. начальника Главного управления по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связям с общественностью Татьяна ВАСИЛЬЕВА, - что так не надо, а надо говорить так... и заглавие надо изменить. А самое лучшее, если бы вы возили, если будете успевать, страницы на вичитку кому-то из заместителей совета или администрации”, - сообщила Л.ВОРОБЬЕВА.

Она отметила, что все это происходит без проведения официальной встречи с трудовым коллективом, без его ознакомления с какой-то новой концепцией, без соответствующего ее обсуждения, а просто путем устных указаний. При чем, по словам Л.ВОРОБЬЕВОЙ, в редакции есть своя концепция развития. Однако эта концепция еще не предоставлялась на рассмотрение мэрии, поскольку было решение о создании специальной комиссии по определению лучшей концепции. Вместе с тем, эта комиссия до сих пор не создана, сказала Л.ВОРОБЬЕВОЙ.

Между тем с сегодняшнего дня Л.ВОРОБЬЕВА, по ее словам, должна принять на работу в газету бывшего работника “Вечірки”, концепция которого признана без конкурса представителями мэрии лучшей. Также, сказала она, две недели назад ее заставили принять на работу по рекомендации из мэрии девочку. То есть, в газету приходят люди, которые, по словам Л.ВОРОБЬЕВОЙ, “должны абсолютно полностью контролировать все то, что подается в газете”.

“То есть власть демократизовалась в кавычках. Поскольку к этого, когда восставали журналисты, были “темники” в письменной форме, их можно было показать на пресс-конференции. На сегодня - это просто “развод”, то есть “а мы не говорили”, “а мы не писали”, “вы сами себе придумали” и т.д.”, - отметила и.о. редактора “Вечірки”.

“Наглядным примером свободы слова в муниципальных СМИ является то, что в “Хрещатику”, “Вечірці” и “Столиці” – они как родне братья: на первой, второй и третьей странице одинаковая информация и одинаковая подача определенных должностных лиц. Это уже говорит о том, что для всех одинаковая политика, и права выбора нам не дается”, - также подчеркнула Л.ВОРОБЬЕВА.

Она отметила, что за время существования издания были разные уредители газеты, но со всеми коллектив находил “общий язык” и никогда не возникало вопросов, как подавать информацию, и относительно профессиональности журналистов. “К сожалению, на сегодня такая проблема существует”, - сказала Л.ВОРОБЬЕВА. Исходя из этого, коллектив газеты подписался под обращением к представителям депутатского корпуса Киевсовета, в частности, к постоянной комиссии по вопросам культуры и информационной политики, войти в состав редакционной коллегии редакции газеты “Вечірній Київ”. Это, по ее мнению, обеспечит освещение в газете абсолютно разных точек зрения относительно событий, происходящих в Киеве.

Присутствующий на пресс-конференции работник “Вечірки” заслуженный журналист Украины Валерий КОВАЛЕНКО, который проработал в издании 26 лет, отметил, что последние годы газета пытается вернуть статус “самой любимой для всех киевлян”, несмотря на конкуренцию и неурядицы, которые не дают газете быстро развернуться. “По поводу взаимоотношений, которые сейчас складываются между редакцией и новой киевской властью, я могу сказать одно – взаимоотношений как таковых нет. С нами никто фактически не общался относительно того, какой они хотят видеть нашу газету, чего ожидают... Если мы будем слышать друг друга, то услышим. Пока еще слышать друг друга хочет одна сторона. Вторая сторона – не слышит. И создается впечатление, что слышать не хочет...”, - отметил он.

Как сообщалось, “Вечірка” стала газетой Киевсове в 2001 г. 28 сентября этого года Киевсовет освободил главных редакторов трех коммунальных газет. С должности главного редактора газеты «Вечірній Киев» освобождены Александр БАЛАБКО, газеты «Українська столиця» Александр ЗАЕЦ и газеты Киевского городского совета «Хрещатик» Геннадий КИРИНДЯСОВ.

Относительно замещения вакантных должностей руководителей СМИ Киевсовет принял решение о проведении конкурса.