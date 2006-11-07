Ермолаєв называет заявления Порошенко началом кризисного варианта развития событий и предостерегает от революции
Директор Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ называет заявления народного депутата от “Нашей Украины” Петра ПОРОШЕНКО началом кризисного варианта развития событий.
Директор Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ называет заявления народного депутата от “Нашей Украины” Петра ПОРОШЕНКО началом кризисного варианта развития событий.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.
“Фактически было провозглашено, что избирается кризисный вариант развития событий”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.
Он отметил, что сделал свой вывод, исходя из того, что вчера в эфире телеканала “1+1” П.ПОРОШЕНКО заявил о желании “Нашей Украины” отменить политическую реформу; о том, что партия и, соответственно, блок могут вести себя отлично от Президента, а также исходя из тезиса о желании нового переобъединения помаранчевых сил. “Я думаю, несложно сконструировать возможный сценарий развития событий, учитывая заявленное”, - сказал политолог.
По словам А.ЕРМОЛАЕВА, это очень тревожный симптом, которой свидетельствует о том, что политики работают на уничтожение друг друга.
“Вчера я не очень хорошо чувствовал себя после этих слов, поскольку я очень хорошо понимаю, что может быть дальше. Вопрос не только в том, что “Наша Украина” попробует отменить политическую реформу. Вопрос заключается в том, что это тот сценарий, по которому не будет ответов ни у общества, ни у политиков, как выходить из этого кризиса”, - сказал политолог.
Он отметил, что при таком развитии событий возможен не только конституционный кризис – кризис, в котором органы власти не смогут исполнять свои функции, - но и политическое противостояние с элементами “открытого противоборства”.
В связи с этим А.ЕРМОЛАЕВ сравнил события конца 2006 года в Украине с событиями 1993 года в России, которые, как известно, завершились расстрелом Белого дома.
“Тогда этот кризис тоже начинался сначала с конфликта амбиций, затем из невозможности договоренности, потом из кризисного варианта как возможной “Маленькой победеносной войны”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.
Он не исключил, что такой кризисный вариант развития событий Президенту Украины предлагают те политики, которые проиграли “помаранчевые” переговоры по коалиции и не смогли настоять на выгодных условиях при переговорах по формированию широкой коалиции.
“Риторический вопрос: понимают ли авторы идеи, что возможен такой вариант? Я утверждаю, что понимают... Но я утверждаю: управляемыми бывают только перевороты, ни одна революция не бывает управляемой”, - отметил А.ЕРМОЛАЕВ.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.
“Фактически было провозглашено, что избирается кризисный вариант развития событий”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.
Он отметил, что сделал свой вывод, исходя из того, что вчера в эфире телеканала “1+1” П.ПОРОШЕНКО заявил о желании “Нашей Украины” отменить политическую реформу; о том, что партия и, соответственно, блок могут вести себя отлично от Президента, а также исходя из тезиса о желании нового переобъединения помаранчевых сил. “Я думаю, несложно сконструировать возможный сценарий развития событий, учитывая заявленное”, - сказал политолог.
По словам А.ЕРМОЛАЕВА, это очень тревожный симптом, которой свидетельствует о том, что политики работают на уничтожение друг друга.
“Вчера я не очень хорошо чувствовал себя после этих слов, поскольку я очень хорошо понимаю, что может быть дальше. Вопрос не только в том, что “Наша Украина” попробует отменить политическую реформу. Вопрос заключается в том, что это тот сценарий, по которому не будет ответов ни у общества, ни у политиков, как выходить из этого кризиса”, - сказал политолог.
Он отметил, что при таком развитии событий возможен не только конституционный кризис – кризис, в котором органы власти не смогут исполнять свои функции, - но и политическое противостояние с элементами “открытого противоборства”.
В связи с этим А.ЕРМОЛАЕВ сравнил события конца 2006 года в Украине с событиями 1993 года в России, которые, как известно, завершились расстрелом Белого дома.
“Тогда этот кризис тоже начинался сначала с конфликта амбиций, затем из невозможности договоренности, потом из кризисного варианта как возможной “Маленькой победеносной войны”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.
Он не исключил, что такой кризисный вариант развития событий Президенту Украины предлагают те политики, которые проиграли “помаранчевые” переговоры по коалиции и не смогли настоять на выгодных условиях при переговорах по формированию широкой коалиции.
“Риторический вопрос: понимают ли авторы идеи, что возможен такой вариант? Я утверждаю, что понимают... Но я утверждаю: управляемыми бывают только перевороты, ни одна революция не бывает управляемой”, - отметил А.ЕРМОЛАЕВ.