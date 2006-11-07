Польша хочет активизировать межпарламентское сотрудничество с Украиной – посол
15:50, 07 ноября 2006Последние события
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Польша хочет активизировать межпарламентское сотрудничество с Украиной.
Польша хочет активизировать межпарламентское сотрудничество с Украиной.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ.
“Нам следует активнее работать в сфере межпарламентских отношений”, – сказал он.
Я.КЛЮЧКОВСКИЙ уточнил, что для этого есть большие возможности, поскольку сейчас межпарламентское сотрудничество происходит сразу на трех уровнях: на уровне парламентских “групп дружбы”, украинско-польской межпарламентской ассамблеи, а также трехсторонней межпарламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы.
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