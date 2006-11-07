Польша желает Украине как можно скорее стать членом ВТО – посол

Польша желает Украине как можно скорее стать членом Всемирной торговой организации.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ.

Посол пояснил, что это не только улучшит для Украины возможности для торговли, но и является “шагом для новых отношений с ЕС”.

Я.КЛЮЧКОВСКИЙ напомнил, что сейчас Украина имеет шансы начать подготовку нового Соглашения с Европейским Союзом, в котором может быть заложена норма о введении зоны свободной торговли с ЕС. При этом посол подчеркнул, что “без членства в ВТО такой сценарий для Украины является невозможным”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ.

Посол пояснил, что это не только улучшит для Украины возможности для торговли, но и является “шагом для новых отношений с ЕС”.

Я.КЛЮЧКОВСКИЙ напомнил, что сейчас Украина имеет шансы начать подготовку нового Соглашения с Европейским Союзом, в котором может быть заложена норма о введении зоны свободной торговли с ЕС. При этом посол подчеркнул, что “без членства в ВТО такой сценарий для Украины является невозможным”.