НКСУ по вопросам предотвращения распространения ВИЧ/СПИДа в ближайшее время возобновит свою работу - Минздрав

В ближайшее время Национальный координационный совет Украины (НКСУ) по вопросам предотвращения распространения ВИЧ/СПИДа возобновит свою деятельность в обновленном составе.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр ОРДА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Сейчас мы активно занимаемся пересмотром состава координационного совета. Предполагается, что его возглавит вице-премьер-министр, который курирует в правительстве эти вопросы. В ближайшее время совет проведет свое заседание», - сказал А.ОРДА.

Как ранее сообщал УНИАН, общественные организации инициировали реорганизацию деятельности НКСУ по вопросам ВИЧ/СПИД, аргументируя это требование необходимостью объединения усилий государственного и гражданского сектора для предотвращения эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине.

Справка УНИАН. Национальный координационный совет по вопросам предотвращения распространения ВИЧ/СПИД создан постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2005 года №352. НКСУ координирует деятельность министерств, других центральных и местных органов власти, международных и общественных организаций, включая организации людей, живущих с ВИЧ/СПИД, для эффективной реализации единой политики, консолидированного использования средств и усовершенствования системы мониторинга в сфере предотвращения распространения ВИЧ/СПИД.

Расходы госбюджета в 2005 году на реализацию Национальной программы по борьбе с ВИЧ/СПИД на 2004-2008 гг. составляют 34 млн. грн. по Министерству здравоохранения и 50 млн. грн. - в целом по стране (из местных бюджетов и бюджетов других министерств и ведомств).