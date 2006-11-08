Украинская Хельсинская группа отмечает сегодня 30-летие

Украинская Хельсинская группа (УГГ) сегодня отмечает 30-летие со дня создания.

Как отметил на пресс-конференции в УНИАН, посвященном этому событию, народный депутат Украины, бывший политзаключенный, один из основателей УХГ Левко ЛУКЬЯНЕНКО, созданию Хельсинской группы предшествовал ряд событий. При этом он напомнил, что 1 августа 1975 года в столице Финляндии был подписан акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), который открыл юридическую возможность легально и законно бороться с нарушениями прав человека.

Л.ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что этим воспользовались московские правозащитники и создали Московскую группу содействия созданию Хельсинских соглашений. По его словам, после этого, по инициативе писателя Николая РУДЕНКО, 8 ноября 1976 года в Украине начала действовать Украинская Хельсинская группа, которая объединила людей разных национальностей. Л.ЛУКЬЯНЕНКО подчеркнул, что 24 члена группы отбывали заключение в концлагерях и «психушках». Некоторые из них погибли в неволе.

Л.ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что будет всегда гордиться тем, что он был членом Хельсинской группы.

Как сообщили участники пресс-конференции, в рамках празднования юбилея Хельсинской группы сегодня состоится панихида на могиле Патриарха Владимира (в Киеве на Софийской площади – УНИАН). Кроме этого, сегодня в Доме учителя состоится вечер памяти Надежды Светличной. А завтра Украинский Хельсинский союз по правам человека, который был создан 1 апреля 2004 года, проведет семинар на тему: “Права человека: вчера и сегодня”.

Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Владимир ЯВОРСКИЙ отметил, что основной частью празднования будет торжественное собрание общественности, которое состоится завтра. Он также отметил, что на собрании будут присутствовать более 20 членов УГХ, представители Хельсинского движения из других стран, а также Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и послы стран - участниц Хельсинского процесса.