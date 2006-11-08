Партия “Пора” заявляет о создании экспертного Совета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил один из лидеров партии Евгений ЗОЛОТАРЁВ.

Он заявил, что хроническая временность органов власти порождает системный кризис Украинского государства. Это делает все ее правительства, включая правительство Виктора ЯНУКОВИЧА, неспособными сопротивляться откровенному политическому давлению извне и изнутри. По словам представителя “Поры”, это давление имеет выразительные экономические и социальные составляющие, и его выразители не скрывают своей цели – прекращения существования Украины как независимого суверенного государства.

Е.ЗОЛОТАРЁВ отметил, что граждане Украины хорошо видят эти процессы и осуждают их. “Пора” констатирует, что настоящая оппозиция нынешней власти давно сформирована, но не из политиков, а из граждан, которые на парламентских выборах голосовали за радикальные изменения в обществе. “Эти граждане четко указывают на тревожные симптомы в обществе, безопасность и оборона которого находится в угрожающем состоянии”, – сказал Е.ЗОЛОТАРЁВ.

В связи с этим “Пора” заявляет о создании экспертного Совета по вопросам национальной безопасности и обороны, “чтобы скоординировать интеллектуальные усилия гражданской оппозиции в этом направлении”.

Е.ЗОЛОТАРЁВ пояснил, что эксперты из любых политических сил, партий, государственных или негосударственных организаций, привлеченные к работе этого Совета, будут проводить оценку деятельности органов власти на предмет соответствия национальным интересам Украины, и будут делать их предметом широкого публичного обсуждения, чтобы гарантировать дальнейшее развитие украинской демократии и гражданского общества.