Щербань не имеет никаких юридических ограничений для возвращения в США – адвокат

Экс-губернатор Сумской области Владимир ЩЕРБАНЬ не имеет никаких юридических ограничений на возвращение в США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил американский адвокат экс-губернатора Сумской области Владимира Щербаня Хореа МОКАНУ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Суд не наложил никаких штрафов и ограничений на повторный въезд в США или на получение каких-либо виз», - сказал Х.МОКАНУ.

Адвокат подчеркнул, что В.ЩЕРБАНЬ вернулся в Украину на основании решения суда о добровольной отъезде, а не о добровольной депортации. «Для того чтобы получить разрешение на добровольную депортацию, сначала должен быть издан ордер о депортации. Никаких слушаний по вопросу депортации господина ЩЕРБАНЯ не назначалось и не проводилось, и таким образом, приказ о депортации не издавался. Лица, подлежащие добровольной депортации, теряют право на возвращение в США на срок от 5 до 10 лет, либо навсегда», - отметил Х.МОКАНУ.

При этом адвокат уточнил, что В.ЩЕРБАНЯ сопровождали специальные агенты ФБР до самолета в аэропорту Майами, а затем – до трапа самолета в Нью-Йорке. «Это обычная процедура. При возвращении господина ЩЕРБАНЯ в Украину в самолете находился я и его украинский адвокат. Сопровождение агентами до трапа самолета необходимо было для того, чтобы убедиться, что господин ЩЕРБАНЬ действительно покинул США, и на основании этого вернуть ему залог», - подчеркнул Х.МОКАНУ.

За несколько минут до встречи адвокатской команды В.ЩЕРБАНЯ с представителями СМИ среди журналистов была распространена стенограмма пресс-конференции, которую впоследствии зачитывали все адвокаты. Х.МОКАНУ уточнил, что текст стенограммы был подготовлен заранее каждым адвокатом. В стенограмме была представлена информация на английском и русском языках.

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 ноября вернулся в Украину из США, где он был задержан 12 октября 2005 года за нарушение визового режима. По прибытии в Украину В.ЩЕРБАНЬ был доставлен в Генпрокуратуру, которая решила отпустить его на поруки народных депутатов от Партии регионов.

В Украине В.ЩЕРБАНЯ обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и других.

В.ЩЕРБАНЬ занимал должность председателя Сумской ОГА с декабря 2002 года по январь 2005 года.