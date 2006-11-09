Общественная организация «Автор» просит правительство делегировать ей функции охраны авторских прав

Всеукраинская общественная организация «Автор» просит правительство делегировать ей функции госпредприятия «Украинское агентство по авторским и смежным правам» по коллективному управлению авторскими правами в Украине.

Как сообщил председатель Совета организации «Автор» Сергей КРАВЕЦ сегодня на пресс-конференции в УНИАН, такое обращение было принято на Всеукраинском съезде авторов 10 октября.

«В Государственном департаменте интеллектуальной собственности Министерства образования и науки зарегистрировано 10 организаций управления авторскими правами, сферы деятельности которых очень часто пересекаются. Такая ситуация стала возможной только потому, что в государстве не существует четких критериев относительно того, кто может осуществлять коллективное управление правами», - сказал С.КРАВЕЦ.

Представитель организации «Автор» также сообщил, что соответствующие письма о необходимости реформировать в Украине систему охраны авторских прав, а также решения Всеукраинского съезда авторов направлены в Верховную Раду и Президенту Украины.

Эксперт в области авторского права Сергей КУЛАКОВ считает, что попытки государства управлять авторскими правами не увенчались успехом. «По оценочным расчетам, авторы в Украине не получили 150 миллионов гривен в виде вознаграждения за использование их музыкальных произведений. Соответственно, государственный бюджет недополучил 20 миллионов гривен в виде налогов. А это все – деньги на культуру», - пояснил он. С.КУЛАКОВ считает, что позиция авторов должна быть услышана государством.