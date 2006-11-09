Еврейский благотворительный фонд организует в Украине проект для детей-сирот “Мастерская талантов”

Еврейский благотворительный фонд “Бейтейну - Наш Дом” организует в Украине проект для детей-сирот под названием “Мастерская талантов”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор Еврейского благотворительного фонда “Бейтейну - Наш Дом” Ольга ВАСИЛЬЧЕНКО.

По ее словам, проект предусматривает арт-терапевтическую работу с детьми-сиротами 10 интернатов Украины.

О.ВАСИЛЬЧЕНКО отметила, что цель проекта заключается в том, чтобы у детей из государственных интернатов Украины “выявить таланты и обеспечить опытом социальной реализации в творческой деятельности”. Она также добавила, что к работе над проектом будут привлекать волонтеров из сиротских сообществ.

Координатор проекта “Мастерская талантов” Сергей ЭНЕНБЕРГ отметил, что разработаны три этапа проекта, который закончится летом 2008 года. По его словам, первый этап проекта – это проведение семинаров для преподавателей интернатов по новейшим арт-терапевтическим методикам работы с детьми-сиротами и опытом творческой педагогики в детских коллективах. При этом, по его словам, предусматриваются тренинги со специалистами, мастер-классы, видео-презентации и дискуссии.

Следующий этап проекта предусматривает конкурсы и игровые соревнования в интернатах, а также выполнение пробных заданий по строительству кукольного города.

С.ЭНЕНБЕРГ отметил, что небольшие группы победителей конкурсов приедут в Киев принимать участие в итоговой акции под названием “Небокрай”, во время которого дети создадут в большом зале город для кукол по собственным мини-проектам и фантазии, украсят этот город и устроят концерт в честь его жителей. По его словам, лучшие участники будут награждены призами и дипломами. Кроме этого, в рамках проекта для меценатов состоится форум и выставка-аукцион детских работ, средства от которого будут перечислены в интернаты.

Координатор проекта “Мастерская талантов” отметил, что завершающим этапом проекта будет оздоровительно-творческий летний лагерь в 2008 году для 100 детей-сирот.