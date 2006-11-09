Президент Азербайджана и посол Кореи получат Международные премии Украины «Человек года-2006»

Высший академический совет общенациональной программы Украины “Человек года” определил обладателей международных и специальной премий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной объявлению промежуточных итогов экспертного определения претендентов на получение лауреатских званий 11-й общенациональной программы “Человек года”, сообщил председатель Высшего академического совета программы, академик Национальной академии наук Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

Согласно его информации, обладателями международной премии в области общественно-политической деятельности станет Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ, в области дипломатии - Чрезвычайный и Полномочный Посол Кореи в Украине Хо СУНГ-ЧЁЛ.

Международная премия в области благотворительности и меценатства присуждена известному бизнесмену (компания “Winner Ford”) и меценату украинского происхождения Ивану ГИНЯНСКОМУ. Международные премии за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства получат в этом году заслуженные деятели искусств России Ким БРЕЙТБУРГ и Игорь ДЕМАРИН. Обладателем специальной премии за особые заслуги в творческой, общественной и патриотической деятельности станет кинорежиссер, актер, телеведущий, продюсер Федор БОНДАРЧУК.

Международные и специальная премии за 2006 год будут вручены во время проведения торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов программы “Человек года-2006”, которая состоится ориентировочно 18 марта 2007 года в Национальном дворце “Украина” в Киеве, сообщил В.СЕМИНОЖЕНКО.

Согласно информации президента этой программы Аркадия РАЙЦИНА, генеральная дирекция общенациональной программы “Человек года” 2 ноября повела итоги первого этапа экспертного определения претендентов на лауреатские звания программы в 15 номинациях. “На сегодняшний день определено 5 лидеров в каждой из номинаций. На втором этапе эксперты определят по три кандидата в каждой номинации и это будет объявлено 15 января 2007 года”, - сказал он.

Говоря о тенденциях конкурса “Человек года”, А.РАЙЦИН отметил, что в этом году наибольшее число претендентов определяется в номинациях, которые связаны с предпринимательской деятельностью. По его данным, количество предпринимателей, которые были названы экспертами, на это время составляет 56, а количество менеджеров, которые названы хотя бы один раз экспертами, на сегодняшний день составляет 52. “Это свидетельство того, что у нас появляется новая генерация талантливых менеджеров, талантливых предпринимателей, чьи компании и они сами являются образцом того, как нужно вести бизнесовые дела или руководить компаниями на современном этапе”, - отметил президент конкурса. Серьезная конкуренция, по его словам, существует в этом году в номинациях “Деятель искусства года” и “Юный талант”.

Среди номинантов на звание “Региональный лидер года” - председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК, председатель Днепропетровской ОГА Надежда ДЕЕВА, председатель Харьковского облсовета Василий САЛЫГИН и председатель Ривненской облгосадминистрации Виктор МАТЧУК. Всего на данное время в этой номинации экспертами было названо 28 человек как потенциальные претенденты на звание лауреата.

Среди претендентов на звание "Городской председатель года" – городской председатель Ялты Сергей БРАЙКО, городской председатель Винницы Владимир ГРОЙСМАН, городской председатель Харькова Михаил ДОБКИН, городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ и городской председатель Николаева Владимир ЧАЙКА. Всего на данное время в этой номинации экспертами были названы потенциальными претендентами на звание лауреата 29 человек.

Среди претендентов на звание "Промышленник года" – председатель правления ОАО “Запорожьекокс” Борис ВОЙТЕНКО, директор Одесского припортового завода Валерий ГОРБАТКО, председатель правления - генеральный директор ОАО “Донецкий металлургический завод” Александр РЫЖЕНКОВ, председатель правления ОАО “Запорожьесталь” Виталий САЦКИЙ, генеральный директор ОАО “Алчевский металлургический комбинат” Тарас ШЕВЧЕНКО. Всего на данное время в этой номинации экспертами были названы как потенциальные претенденты на звание лауреата 39 человек.

Среди претендентов на звание "Предприниматель года" – председатель правления ЗАО “Строймак Кнауф” Александр ГАВРИШ, президент “Киев Инвестмент групп” Андрей ИВАНОВ, генеральный директор холдинга “IDS Group” Николай КМИТЬ, президент холдинга “Aventures Group” Владимир КОЛОДЮК, генеральный директор компании “Т.М.М.” Николай ТОЛМАЧЕВ, президент компании “Forume Evolution” Владимир ШКОЛЬНИК. Всего на данное время в этой номинации экспертами были названы как потенциальные претенденты на звание лауреата 56 человек.

Среди претендентов на звание "Менеджер года" – президент ассоциации “ПФТС ” Ирина ЗАРЯ, генеральный директор УДППЗ “Укрпочта” Игорь КРАВЕЦ, председатель наблюдательного совета ОАО “Ритейл групп” Роман ЛУНИН, председатель совета директоров СП “Пальмира Рута” Владислав НЕЧАЙ, председатель правления - генеральный директор ОАО “Полтавакондитер” Валерий ПЛАКСИЙ, генеральный директор инвестиционной компании “Драгон капитал” Дмитрий ТАРАБАКИН. Всего на данное время в этой номинации экспертами были названы как потенциальные претенденты на звание лауреата 52 человека.

Среди претендентов на звание "Финансист года" – председатель правления ОАО “Родословная Банк” Денис ГОРБУНЕНКО, председатель правления ОАО “Укрэксимбанк” Виктор КАПУСТИН, председатель совета директоров ООО КБ “Дельта” Николай ЛАГУН, председатель правления ОАО “Сбербанк” Александр МОРОЗОВ, председатель правления АКБ “Южный” Вадим МОРОХОВСКИЙ, председатель правления ОАО “Кредит промбанк” Людмила РАСПУТНАЯ. Всего на данное время в этой номинации экспертами были названы 26 потенциальных претендентов на звание лауреата.

Среди претендентов на звание "Национальная торговая марка года" – “Галичина”, “Козырная карта”, “Космо”, “Нестле”, “Щедрый дар”. Всего на данное время в этой номинации экспертами были названы 39 потенциальных претендентов на звание лауреата.

Среди претендентов на звание "Журналист года в области печатных СМИ" - Михаил БИЛЕЦКИЙ (газета "CN-Столичные новости"), Вахтанг КИПИАНИ (журнал “Фокус”), Татьяна КРЕМЕНЬ (журнал "Корреспондент"), Владимир СКАЧКО (газета "Киевский телеграф"), Александр ЧАЛЕНКО (газета "Сегодня”). Всего на данное время в этой номинации экспертами был назван 21 потенциальный претендент.

Среди претендентов на звание "Журналист года в области электронных СМИ" – журналисты “5 канала” Лидия ТАРАН и Роман ЧАЙКА, телеканала “НТН” Илона ДОВГАНЬ, радио “Эра FM” Роман ЧАЙКОВСКИЙ, телеканала ICTV Савик ШУСТЕР. Всего на данное время в этой номинации экспертами были названы 23 потенциальных претендента на звание лауреата.

Среди претендентов на звание "Ученый года" – академик-секретарь отделения литературы, языка и искусствоведения НАНУ Иван ДЗЮБА; доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии имени Г.Сковороды Сергей КРЫМСКИЙ; директор Радиоастрономического института НАНУ, академик Леонид ЛИТВИНЕНКО; вице-президент НАНУ, академик Антон НАУМОВЕЦ; генеральный директор Национальной библиотеки Украины имени Вернадского, академик НАНУ Алексей ОНИЩЕНКО. Всего на данное время в этой номинации экспертами было названо 27 человек.

Среди претендентов на звание "Деятель искусства года" – известный кинорежиссер, клипмейкер Алан БАДОЕВ, заслуженный деятель искусств Украины, режиссер-документалист Сергей БУКОВСКИЙ, заслуженный деятель искусств Украины, главный дирижер Симфонического оркестра Национальной филармонии Украины Николай ДЯДЮРА, заслуженный работник культуры Украины, президент Всеукраинской общественной организации “Цирковой союз Кобзова” Николай КОБЗОВ, народный артист Украины, художественный руководитель Киевского театра драмы и комедии Эдуард МЫТНИЦКИЙ. Всего на данное время в этой номинации экспертами названы 46 потенциальных претендентов на звание лауреата.

Среди претендентов на звание "Актер года" – народный артист Украины, актер Национального академического театра русской драмы имени Л.Украинки Давид БАБАЕВ, актриса Молодого театра, обладательница премии “Киевская пектораль” Ирма ВИТОВСКАЯ, заслуженный артист Украины, актер театра и кино Дмитрий ЛАЛЕНКОВ, заслуженный артист Украины, актер Молодого театра Валерий ЛЕГИН, актриса театра и кино Марина МОГИЛЕВСКАЯ. Всего на данное время в этой номинации экспертами были названы 30 потенциальных претендентов на звание лауреата.

Среди претендентов на звание "Спортсмен года" – победитель теннисного турнира серии WTA в 2006 г. Елена БОНДАРЕНКО, чемпион Мира 2006 г. по легкой атлетике (в помещении), серебряный призер Чемпионата Европы 2006 г. по легкой атлетике Иван ГЕШКО, бронзовые призеры Олимпийских игр в Турине по фигурному катанию, серебряные призеры Чемпионата Европы в 2006 г. по фигурному катанию Елена ГРУШИНА и Руслан ГОНЧАРОВ, чемпионка Мира 2006 г. по спортивной гимнастике Ирина КРАСНЯНСКАЯ, чемпионка Европы в 2006 г. по прыжкам в воду Юлия ПРОКОПЧУК, чемпионка Европы в 2006 г. по плаванию на дистанции 100 м брасом Анна ХЛИСТУНОВА. Всего на данное время в этой номинации экспертами были названы 29 человек.

Среди претендентов на звание “Меценат года” – президент концерна “Киевподземдорстрой”, меценат выставки произведений Нико ПИРОСМАНИ в Киеве Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ, президент благотворительного фонда “Эйдос” Людмила БЕРЕЗНИЦКАЯ, президент Лиги украинских меценатов Владимир ЗАГОРИЙ, президент Общественного фонда святого Андрея Первозванного Анатолий КОВАЛЕНКО, генеральный директор ЗАО “Крафтфудзукраина”, меценат конкурса “коронация слова” Юрий ЛОГУШ, известный украинский предприниматель и меценат Виктор ПИНЧУК. Всего в этой номинации экспертами было названо 22 потенциальных претендента на обретение лауреатских званий.

Среди претендентов на звание “Юный талант года” – юная певица АССОЛЬ, юный певец, победитель телевизионного проекта “Шанс” Виктор МЕЛЬНИК, певица, лауреат Всеукраинских фестивалей, финалистка конкурса детского “Евровидения – 2006” в Украине Виктория ПЕТРИК, юная пианистка Настя РИЗИКОВ, победитель конкурса детского “Евровидения – 2006” в Украине Назар СЛЮСАРЧУК, певица и телеведущая Екатерина СОКОЛОВСКАЯ. Всего на данное время в этой номинации экспертами были названы 14 человек претендентов на звание лауреата.

А.РАЙЦИН сообщил, что экспертов представляют 162 авторитетные и влиятельные организации, структуры, фонды, средства массовой информации. Он напомнил, что экспертное определение начинается в июне каждого года и заканчивается в январе следующего года.

В.СЕМИНОЖЕНКО, в свою очередь, сообщил, что высший академический совет в этом году пополнился 4 новыми членами. Это, по его словам, предусмотрено уставом проекта. Следовательно, в этом году в совете работают академик, директор института экономики и прогнозирования НАНУ Валерий ГЕЙЦ, народный депутат Украины Михаил ПОЖИВАНОВ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Михаил РЕЗНИК, председатель правления “Укрсоцбанка” Борис ТИМОНЬКИН.