Кредитный рейтинг Укргазбанк

Независимое рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило об изменении со стабильного на позитивный прогноза долгосрочного кредитного рейтинга ua ВВВ ОАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев).

Агентство объявило также об изменении со стабильного на позитивный прогноза долгосрочного кредитного рейтинга выпуска именных дисконтных облигаций на сумму 100 млн. грн. сроком обращения 5 лет на уровне uaBBB.

При изменении прогноза кредитных рейтингов ОАО АБ "Укргазбанк" было учтено повышение открытости деятельности банка, улучшение качества управления, а также рост основных показателей его деятельности, в том числе связанных с развитием инфраструктуры.

Долгосрочный кредитный рейтинг uaВВВ отражает достаточную способность банка своевременно и полностью выполнить в условиях украинского финансового рынка свои долговые обязательства, в то же время, банк имеет повышенную чувствительность к воздействию неблагоприятных изменений в коммерческих, финансовых и экономических условиях, по сравнению с заемщиками с более высокими рейтингами.

Позитивный прогноз указывает на возможность повышения рейтинга на протяжении года, при сохранении позитивных тенденций и нивелировании текущих рисков.