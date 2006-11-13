Коллективы четырех муниципальных кинотеатров Киева просят Президента вмешаться в возникший конфликт с КГГА

Коллективы четырех муниципальных кинотеатров Киева - «Флоренция», «Лейпциг», «Россия» и «Ленинград» - прекратили начатую 9 ноября бессрочную голодовку в знак протеста против проверок Киевской городской государственной администрацией финансово-хозяйственной деятельности кинотеатров и просят Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО вмешаться в возникший конфликт.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее открытое письмо к В.ЮЩЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовали директора кинотеатра «Ленинград» Ирина БОГОРСКАЯ, кинотеатра “Россия” Максим КОЖЕНКО, кинотеатра «Флоренция» Геннадий ШУВЧУК и заместитель директора кинотеатра «Лейпциг» Геннадий ЛОГВИНЕНКО.

По их словам, за дни голодовки никто из руководства КГГА не связывался с кинотеатрами и не пробовал урегулировать ситуацию.

Участники пресс-конференции отметили, что единственной отреагировавшей на акцию была заместитель мера столицы Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ, которая заявила, что голодание пойдет на пользу работникам коммунальных предприятий.

Руководителей кинотеатров считают такое заявление циничным. «Это вообще цинизм наивысшего уровня», - отметил Г.ЛОГВИНЕНКО.

«Я сегодня вынуждена была прекратить голодовку потому, что люди уже на ногах не стояли. Я лично пойду на самосожжение», - заявила в свою очередь И.БОГОРСКАЯ.

Кроме этого, директора кинотеатров сообщили, что проверкам подвергаются директора всех коммунальных кинотеатров, например, «Киевская Русь», «Жовтень», но они к акции не присоединились.

Руководители кинотеатров также подчеркнули, что во время голодовки киносеансы продолжались, и, таким образом, никаких убытков бюджету города не нанесено.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение, которым поручил на протяжении месяца провести проверку финансово-хозяйственной деятельности 10 столичных кинотеатров: “Ленинград”, “Флоренция”, “Краков”, “Лейпциг”, им. Ю.Гагарина, “Братислава”, “Жовтень”, “Россия”, им. Т.Шевченко, “Киевская Русь”.

1 ноября директора кинотеатров заявили, что их обвиняют в плохом ведении финансовой деятельности учреждений, в малых размерах отчислений в бюджет. Также они утверждали, что никакой проверки их деятельности не проводилось, а столичная власть хочет поставить на их должности своих людей.

В ответ на эти действия директора четырех муниципальных кинотеатров Киева - «Флоренция», «Лейпциг», «Россия», «Ленинград» - объявили о начале протестных акций в защиту своих прав.