Впервые в Украине европейский балет украинского происхождения – премьера ”Кармен” в исполнении Балетной труппы современной хореографии ”Chernov dance

У любви, как у пташки крылья...» Кто не знает первой фразы из «Хабанеры»? Испания, XIX век. Девушка по имени Кармен молода, красива, самоуверенна и стремится к неограниченной свободе. Страстная цыганка, она сводит мужчин с ума и способна получить от них все, что пожелает. Однако в новой постановке бессмертного произведения Мериме (музыка Бизе и Щедрина) темпераментная цыганка Кармен, страстный ревнивец Хосе и блестящий смельчак Эскамильо будут говорить языком танца. В котором нет слов, но зато движения, наполненные страстью и неукротимостью духа, проникают внутрь громче всякого крика.

В ноябре этот крик услышит Украина – шоу «Chernow dance» впервые за семь лет своего существования отправится с гастролями по стране. До сих пор украинским артистам аплодировал зарубежный зритель. В одном шоу - два спектакля, два разных мира, соединенных мастерством исполнителей (30 артистов балета) и оригинальностью подхода постановщика. Полная любви и трагизма может быть - «Кармен», трепетное «Последнее танго». Киев (23 ноября), Львов (11 ноября), Харьков (16 ноября), Донецк (17 ноября), Днепропетровск (18 ноября), Кировоград (19 ноября), Суммы (21 ноября), Черкассы (22 ноября) – калейдоскоп тура подстать самой постановке.

«Кармен! Что в ней нового?» ВСЕ!!! Она как жизнь – течет, меняя место действия и получая современных героев. Она так же будоражит и возбуждает воображение глубиной чувств… Режиссер-постановщик Евгений Чернов (он же – руководитель труппы балетмейстер, хореограф, исполнитель партии Хосе в «Кармен») пошел на риск и представил свое видение любви, создал свое воплощение переменчивого и капризного характера Кармен, уйдя от традиционной классики. Постановки одного из учеников знаменитого Павла Вирского, дипломанта международного конкурса артистов балета им. Сержа Лыфаря и обладателя золотой медали фонда им. Вацлава Нежинского -- уже хорошо известны в Европе. При этом не балетными па удивляет «Chernow dance»: его успех определен народным танцем, на который, как на «стержень», гирляндой нанизывается феерический микс.

Здесь есть и бросающие вызов гравитации прыжки, и свободные па, классика и цирковой эквилибр. А главное, тот магнетический ритм народного танца, который завораживает и держит от первого мгновения до конца. До того момента, когда падает занавес, а ноги все еще пытаются вспомнить… Вспомнить, как с вызовом шла по табачной фабрике неукротимая Кармен. Как вместе с робкой надеждой на взаимность полыхал в музыке Хосе – его тело подчинялось каждой чувственной нотке…

Стильные костюмы - молодому дизайнеру Ирине Махинько пришлось долго и тщательно изучать национальный испанский костюм и бессмертное произведение Мериме. Для того, чтобы ничто не помешало танцорам продемонстрировать традиционно высокую технику, соединившую красоту богатейших украинских танцевальных традиций, были использованы современные технологии. Ведь в эпоху Кармен в Испании носили все больше хлопок и лен, а в таких тканях много не потанцуешь – легкость теряется. И только цвета остались неизменными – черный, белый и волнующий красный. Цвет вызова, который бросает Украине «Chernow dance» своим новым шоу.

Chernov dance: О ТАНЦОВЩИКЕ МОЛВИТЕ СЛОВО!

В танце нет слов, зато движения, наполненные страстью тела и неукротимостью духа, проникают внутрь громче всякого крика. Не случайно же, до сих пор критики сравнивают спектакли ансамбля фольклорных танцев Павла Вирского с такими блестящими танцевальными шоу, как «Riverdance» и «Tap Dogs», а весь мир и по сей день аншлагами встречает наших «народников». Среди них – Евгений Чернов. Постановки одного из учеников знаменитого Павла Вирского, как это часто бывает, уже хорошо известны на западе, а в родном отечестве зрителю только предстоит прочувствовать его трагичное «Последнее танго», размять ноги и душу вместе с «Мы из Украины», прочувствовать трагизм «Кармен». К этим постановкам Чернов шел много лет – с тех пор, как влюбился в Его Величество ТАНЕЦ.

1972 год. В роддоме города Сумы на одного новорожденного стало больше. Радостные родители назвали сына Евгением. Окружающий мир он осваивал со свойственной детям непоседливостью, которую родители решили направить в нужное русло – в 5 лет Женя оказался в танцевальном кружке. И тут же влюбился – в музыку, движения. Танцевальные па он готов был отрабатывать часами, хотя именно монотонность была столь нелюбима многими детьми. Из кружка частенько уходили – Женя оставался. Он уже знал, что танец останется с ним и после школы: он уже стал той частью жизни, с которой не только засыпаешь и просыпаешься, но и всю ночь кружишь в снах. И потому вопрос «Кем стать?» голову юноши особо не тревожил -- в 1988-м поехал в Киев поступать в студию Академического ансамбля танца Украины Павла Вирского.

Отбор был сродни олимпийскому: те, кто мечтал стать в ряды талантливых исполнителей украинского народного сценического танца, съезжались не только со всей Украины, но и всего тогда еще «могучего и нерушимого Советского Союза». Знали – здесь закладываются основы высочайшего профессионального уровня, по которому знатоки узнают киевских танцовщиков в любой стране, в любых коллективах. Не удивительно, что в военкомате едва узнали о бурном танцевальном настоящем Чернова, тут же выписали направление -- Московский военный округ, танцевальный коллектив. Во время прохождения службы Женя не скучал – работал в шоу Николаева и Королевой. «Дельфин и русалка» приглашали оставаться в Москве, однако Женя чувствовал – свой путь в ансамбле Вирского до конца еще не пройден. Нужно возвращаться. Вот только время выпало не сладкое: в «разваливающихся» 93 – 95 года работать солистом в ансамбле Вирского было архисложно. Денег – мизер, гастрольные графики трещат по швам, артисты уходят десятками – кормить-то семьи надо. Чернов и тут остался, чтобы доказать прежде всего себе – танец, как феникс, возрождает и тело, и душу. А за черной полосой обязательно будет белая...

Отчаянный? Но ведь жизнь покорятся настойчивым: так, в 1996 году Евгений Чернов стал дипломантом 2 Международного конкурса артистов балета им. Сержа Лифаря. Сражаться за премии в одном из самых престижных наряду с конкурсом Джексона в Америке, съехались танцоры и хореографы с разных уголков мира. Ведь для лауреатов конкурс Сержа Лифаря становился трамплином на большие сцены мира: Токио, Парижа, Лондона. Стал он переломным и для Чернова: в 98-м -- он лауреат междунарождного конкурса «21 столиття», в 2002 -- лауреат 1-го всеукраинского конкурса артистов эстрады и обладатель престижной золотой медали Парижского фонда им. Вацлава Нежинского при ЮНЕСКО. И эта награда -- уже не только танцору, но и руководителю балетной труппы Chernov dance, созданной семь лет назад. Они успели влюбить в себя западного зрителя, но все это время Чернов рвался домой: «Танец, как религия, нуждается в корнях и отчем доме. И только тогда он расцветает всеми оттенками и нотками души»…

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