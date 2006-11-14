Госкомиссия по ценным бумагам и USAID начинают проект по раскрытии отчетности эмитентов

Сегодня Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку подписала с Агентством США по международному развитию (USAID) протокол о сотрудничестве в проекте по раскрытии отчетности эмитентов «Развитие рынков капитала».

Церемония подписания состоялась в УНИАН, со стороны Госкомиссии протокол подписал председатель Госкомиссии по ценным бумагам Анатолий БАЛЮК, со стороны USAID - руководитель проекта Энн УОЛЛЕС.

Как отметила Э.УОЛЛЕС, в соответствии с подписанным протоколом USAID будет предоставляться Госкомиссии техническая помощь по таким ключевым вопросам, как создание и внедрение электронной системы раскрытия информации эмитентами ценных бумаг в формате, отвечающем требованиям законодательства Украины, стандартам ЕС и международным стандартам. По словам Э.УОЛЛЕС, данный проект будет реализовывать компания Financial Markets International, Inc.

По ее словам, в рамках выполнения проекта эмитентам будет бесплатно предоставлен программный продукт, на основании которого они смогут подготовить свою отчетность. После того как отчетность в электронном форме будет получена Госкомиссией, она будет автоматически размещена на ее сайте.

Э.УОЛЛЕС подчеркнула, что обнародование отчетности эмитентов в режиме он-лайн на сайте Госкомиссии позволит исключить попытки использования инсайдерской информации.

По ее информации, проект рассчитан на четыре года, уже сегодня планируется подготовить отчетность 10 эмитентов.

По словам Э.УОЛЛЕС, проект будет финансироваться USAID, при этом все права на созданную систему будут принадлежать Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как отметил А.БАЛЮК, данный проект даст "мощный импульс для повышения открытости украинского фондового рынка". Председатель Госкомиссии оценил общую стоимость выполнения проекта приблизительно в 10 млн. долларов.