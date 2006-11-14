Госкомпредпринимательства и Киевская горадминистрация утвердили лицензионные условия для субъектов игорного бизнеса, работающих в столице

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства совместно с Киевской городской государственной администрацией утвердили лицензионные условия осуществления деятельности по организации и содержанию тотализаторов, игорных заведений в столице.

Об этом сообщил сегодня председатель Госкомпредпринимательства Андрей ДАШКЕВИЧ на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ДАШКЕВИЧ подчеркнул, что основной целью утверждения лицензионных условий является обеспечение стабильности и прозрачности, упорядочивание игорного бизнеса в столице путем четкого определения организационных, квалификационных, технологических и других требований относительно осуществления деятельности в этой сфере, ограничение доступа несовершеннолетних в такие заведения, обеспечение безопасности граждан и соблюдения порядка в местах, где размещаются игровые автоматы.

«Лицензионные условия устанавливают жесткие требования к содержанию игорных заведений и организации их работы относительно обязанностей сотрудников таких заведений, обеспечению безопасности посетителей, контроль за возрастными ограничениями», - отметил А.ДАШКЕВИЧ.

При этом он отметил, что для обеспечения защиты прав представителей игорного бизнеса предусмотрен трехмесячный переходный период для приведения работы в соответствие с лицензионными условиями. Лицензионные условия зарегистрированы Киевским городским управлением юстиции 10 ноября т.г., таким образом, отсчет трех месяцев переходного периода начнется 20 ноября.

По мнению А.ДАШКЕВИЧА, утверждение данных лицензионных условий создаст благоприятную почву для развития легального игорного бизнеса. При этом требования, по его словам, являются достаточно жесткими, что позволит снизить социальные риски для граждан.

Он также сообщил, что после анализа действия данных лицензионных условий в столице, будет продолжена работа по разработке подобных нормативов и в регионах.

Как сообщила заместитель председателя КГГА Людмила ДЕНИСЮК, в процессе разработки документа был проведен мониторинг сектора игорного бизнеса столицы. По ее словам, на сегодня в Киеве установлено около 19 тыс. игровых автоматов. При этом Л.ДЕНИСЮК отметила, что эта цифра достаточно относительная, так как подсчеты проводились рабочими группами, в состав которых входили представители Госкомпредпринимательства, местной власти, МВД, а также сотрудники налоговой, и в зависимости от состава рабочей группы цифры относительно количества игровых автоматов варьировали от 18 до 23 тыс. Это, по мнению ДЕНИСЮК, в очередной раз доказывает существование «крышевания» в данном сегменте. Она также сообщила, что сейчас в столице работает около 70 казино и порядка 500 игорных заведений, добавив, что, например, в Будапеште, открыто всего 7 казино.

По словам А.ДАШКЕВИЧА, с принятием лицензионных условий количество игорных заведений в столице может сократиться на 50-60%, при этом поступления налогов и сборов в бюджет города могут, уже в ближайшее время вырасти, как минимум, в 10 раз.