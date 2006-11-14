В ноябре труппа современной хореографии «Chernow dance» отправится на гастроли по Украине с премьерой балета «Кармен»

В ноябре балетная труппа современной хореографии «Chernow dance» впервые за семь лет своего существования отправится в гастроли по Украине с премьерой балета «Кармен».

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН руководитель труппы, балетмейстер Евгений ЧЕРНОВ.

По его словам, до сих пор украинским артистам аплодировал зарубежный зритель.

«В одном шоу - два спектакля, два разных мира, соединенных мастерством исполнителей (30 артистов балета) и оригинальностью подхода постановщика», - рассказал Е.ЧЕРНОВ.

11 ноября премьера «Кармен» состоится во Львове, 16 ноября - в Харькове, 17 ноября - в Донецке, 18 ноября - в Днепропетровске, 19 ноября - в Кировограде, 21 ноября - в Сумах, 22 ноября - в Черкассах и 23 ноября - в Киеве.

Е.ЧЕРНОВ, который также является режиссером-постановщиком и исполнителем партии Хосе, сообщил, что пошел на риск и представил свое видение любви, создал свое воплощение переменчивого и капризного характера Кармен, уйдя от традиционной классики.

Как рассказала дизайнер костюмов Ирина МАХИНЬКО, ей пришлось долго и тщательно изучать национальный испанский костюм и произведение Проспера Мериме. Для того, чтобы ничто не помешало танцорам продемонстрировать традиционно высокую технику, соединившую красоту богатейших украинских танцевальных традиций, были использованы современные технологии. «Ведь в эпоху Кармен в Испании носили все больше хлопок и лен, а в таких тканях много не потанцуешь – легкость теряется. И только цвета остались неизменными – черный, белый и волнующий красный - цвет вызова, который бросает Украине «Chernow dance» своим новым шоу»,- отметила дизайнер.

Постановки Е.ЧЕРНОВА - одного из учеников знаменитого Павла Вирского, дипломанта Международного конкурса артистов балета им.Сержа Лифаря и обладателя золотой медали Фонда им.Вацлава Нежинского хорошо известны в Европе.