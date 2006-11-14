Посол ЮНИСЕФ Карпов призывает украинскую власть защитить детей от заболеваний, вызванных дефицитом йода
Посол ЮНИСЕФ, чемпион мира по шахматам Анатолий КАРПОВ призывает украинскую власть защитить детей от заболеваний, вызванных дефицитом йода.
Посол ЮНИСЕФ, чемпион мира по шахматам Анатолий КАРПОВ призывает украинскую власть защитить детей от заболеваний, вызванных дефицитом йода.
Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.
А.КАРПОВ прибыл в Украину для того, чтобы присоединиться к общественной кампании, призывающей власть выполнить собственное обязательство относительно преодоления йододефицитных заболеваний.
Дефицит йода признан самой распространенной в мире причиной ухудшения нормального развития мозга и основной причиной повреждения мозга у новорожденных. Также дефицит йода вызывает такие заболевания как зоб и задержка физического развития детей. По оценкам экспертов, дефицит йода приводит к тому, что 274 тыс. младенцев, которые ежегодно рождаются в Украине, находятся под угрозой задержки умственного развития. Большинство школьников также страдает от дефицита йода.
ЮНИСЕФ призывает парламентариев принять закон о йодизации всей пищевой соли, и таким образом защитить новорожденных от повреждений развития мозга и уменьшить риск заболеваний раком щитовидной железы.
“Украина является ключевой страной в преодолении йододефицита во всем регионе Центральной, Восточной Европы и среди стран СНГ, – сказал А.КАРПОВ, – поскольку Украина является крупнейшим поставщиком пищевой соли в регионе, более 100 млн. людей выиграют от решения Верховной Рады относительно общей йодизации соли”.