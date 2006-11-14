Финская группа «Санитек» поможет Славутскому комбинату «Стройфарфор» выйти на европейский рынок - директор проектов «Санитека»

Инвестиции финской группы «Санитек» помогут Славутскому комбинату «Стройфарфор» выйти на европейский рынок. Об этом заявил директор проектов компании «Санитек» Йоган КОРНЕЛЛ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил, что финская группа «Санитек» и корпорация «Украинские строительные материалы» создали совместное предприятие по производству керамики для ванных комнат на базе Славутского комбината «Стройфарфор». Соглашение о создании предприятия было подписано 26 октября 2006 г. в Финляндии после встречи президентов Украины и Финляндии. В совместном предприятии «Санитек» будет иметь 51% акций, а украинские акционеры - 49%.

Как сообщил Й.КОРНЕЛЛ, доля «Санитека» на украинском рынке сантехники составляет около 30%. Инвесторы собираются увеличивать долю экспорта славутской сантехники в СНГ и Европу, перейдя в более высокий ценовой сегмент за счет нового качества продукции. На сегодня комбинат экспортирует около 70% продукции. Финские инвесторы планируют направить все усилия на улучшение имиджа торговой марки «Славута», сделав его доминирующим среди всех брендов, представленных «Санитеком» в Украине.

По словам Й.КОРНЕЛЛА, на протяжении пяти лет «Санитек» собирается инвестировать в СП несколько десятков миллионов евро. В свою очередь, «Укрстройматериалы», планируют внести в предприятие более 10 млн. евро. Для дистрибуции новой продукции корпорация уже создала новую сеть «Славута трейдинг».

Как отметил глава Правления корпорации «Укрстройматериалы» Анатолий БЕЗУХ: «Мы искали пути для модернизации Славутского комбината «Стройфарфор». Цель создания совместного предприятия - выйти на новый уровень качества, увеличить экспорт сантехники в СНГ, начать экспорт продукции в Европу и увеличить количество производства санитарной керамики».

А.БЕЗУХ сообщил, что в прошлом году объем производства корпорации «Стройматериалы» составил 555 млн. грн., в первом полугодии 2006 г. - 412 млн. грн., планируемый объем производства по итогам 2006 г. - 988 млн. грн. А.БЕЗУХ также отметил, что корпорация «Укрстройматериалы» ведет переговоры с другими иностранными инвесторами относительно создания еще пяти проектов.

Как сообщил глава Правления Славутского комбината «Стройфарфор» Валерий САЛЬНИК, в 2005 году оборот комбината «Стройфарфор» составил 130 млн. грн., объем производства - 2,5 млн. штук керамики.

Он отметил, что через пять лет работы нового предприятия планируется, что оборот составит более 500 млн. грн., а объем производства увеличится в 1,5 раза.

Кроме того, добавил он, предусматривается, что существующая торговая марка «Славута», которая сейчас ассоциируется с «плохой и дешевой», к 2008 году перейдет в новое качество, значительно расширив модельный ряд, чтобы начать экспорт в Европу. Для продуцирования новых моделей керамики для ванных комнат на комбинате будет создан модельный отдел. Часть завода планируют реконструировать, а все оборудование обновить. Для 2,5 тысяч работников комбината планируют проводить обучение, в том числе в Германии, Польше и Португалии.

Справка УНИАН. Группа «Санитек» - европейская многобрендовая группа, которая разрабатывает дизайн, выпускает и продает керамику для ванных комнат и продукцию для ванн и душевых. Портфолио брендов «Санитек» влючает торговые марки Albatros, Allia, Ido, Ifo, Keramag, Kolo и др. В Украине «Санитек» представляют бренды Keramag, Kolo и Ido. В 2005 г. чистая выручка группы составила 848 млн. евро. В компании работают 7 тыс. человек на 28 производственных заводах.

Корпорация «Укрстройматериалы» - инвестиционно-промышленная группа, являющаяся крупным производителем стройматериалов полимерной, сантехнической, неметаллорудной, керамической, нерудной, стеклянной промышленностей, сухих смесей и стеновых материалов. Объединяет 160 предприятий.

Славутский комбинат «Стройфарфор» - один из наиболее крупных производителей санитарной керамики в странах Восточной Европы с ежегодным выпуском продукции более 2,5 млн. штук изделий. Выпускает более 50 наименований продукции для ванных комнат. Продукция экспортируется в Россию, Беларусь, Молдову, Казахстан, Латвию, Литву, Киргизстан, Таджикистан, Грузию и Азербайджан.