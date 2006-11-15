Убийства львовских бизнесменов имеют цель дестабилизировать ситуацию во всем западном регионе – львовская ”Пора”
Председатель Львовского областного политсовета гражданской партии “ПОРА”, секретарь горсовета Львова Владимир КВУРТ считает, что покушения на львовских бизнесменов имеют цель дестабилизировать ситуацию во всем западном регионе.
Председатель Львовского областного политсовета гражданской партии “ПОРА”, секретарь горсовета Львова Владимир КВУРТ считает, что покушения на львовских бизнесменов имеют цель дестабилизировать ситуацию во всем западном регионе.
Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.
По мнению В.КВУРТА, убийства бизнесменов являются попыткой запугать бизнес, запугать простых граждан. По его словам, таким образом навязывается недоверие к власти, к силовым структурам. В.КВУРТ отметил, что таким образом проявляются попытки реванша нынешней власти. По его словам, «опять становится невыгодным милиционер, который не связан с криминалитетом».
В связи с этим руководитель львовской “Поры” отметил позицию партии, которая заключается в том, что необходимо наладить координацию силовых структур с другими органами власти. По его словам, необходимо признать местное самоуправление полноценным субъектом власти в государстве. В.КВУРТ отметил, что ответственность местных органов власти и их полномочия должны быть подкреплены полноценным обеспечением. По его словам, «главный милиционер должен назначаться по согласованию с горсоветом».
Также В.КВУРТ считает, что неотложной необходимостью является реформирование милиции, «должна измениться ее философия». По его словам, необходимо понимать, что милиция - это не карательный орган, а орган защиты прав граждан. Он также добавил, что оценку деятельности правоохранительных органов должны давать обычные граждане. «Безопасно на улице – значит милиция работает хорошо», - сказал руководитель львовской “Поры”.
Как сообщал УНИАН, 24 октября во Львовской области было совершено покушение на директора ОАО “Львовский научно-исследовательский институт факсимиле аппаратуры” Ярослава ЧАБАНА.
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